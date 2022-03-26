«مكي» ينعى أحمد حلاوة بكلمات مؤثرة

نعى الفنان أحمد مكي، منذ قليل، الراحل أحمد حلاوة، الذي وافته المنية أمس بعد صراع مع فيروس كورونا.

وكتب مكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «البقاء لله وحده.. الله يرحمه ويغفر له ويحسن إليه ويصبر أهله ويصبرنا.. آمين».

نجوم الفن يحضرون جنازة أحمد حلاوة

وشيع منذ قليل، جثمان الفنان أحمد حلاوة، من مسجد المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من الفنانين والأقارب، بينما حرص على الحضور، الإعلامي رامي رضوان، وزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، وسامح الصريطي وعصام السقا، وإيهاب فهمي، ومنير مكرم، وأشرف زكي، ونهال عنبر، وعدد آخر من الفنانين، لجنازة الفنان أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الجمعة بعد صراع طويل مع فيروس كورونا.

إقامة عزاء أحمد حلاوة الإثنين المقبل

ويقام عزاء الفنان أحمد حلاوة، الإثنين المقبل، حسبما قال منير مكرم، عضو مجلس إدارة المهن التمثيلية لـ«الوطن»، وذلك في مسجد الشرطة بصلاح سالم.

أشرف زكي عن أحمد حلاوة: قيمة أكاديمية وفنية وثقافية

وقال الدكتور أشرف زكي في بث مباشر لـ«الوطن»، وإن الفنان أحمد حلاوة، الذي توفي متأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، قيمة أكاديمية وفنية وثقافية كبيرة، وأعطى الكثير لمسرح الدولة على مدار سنوات طويلة.