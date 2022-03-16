طارق الشناوي عن المسلسلات الكوميدية برمضان 2022: أحمد مكي لديه فرصة

3 أعمال كوميدية تنافس بها الشركة المتحدة في رمضان 2022، حيث يعود الفنان أحمد مكي بعد 6 سنوات بجزء جديد من مسلسل «الكبير أوي»، وينتظره شريحة كبيرة من الجمهور بعد نجاح الـ 5 أجزاء السابقة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول قرية «المزاريطة» وما يحدث بداخلها من مواقف كوميدية ومفارقات بين الشخصيات الثلاث «جوني والكبير وحزلئوم» في الوقت الحالي.

قصة مسلسل «في بيتنا روبوت»

ومسلسل «في بيتنا روبوت» الجزء الثاني، من الأعمال الكوميدية التي ينتظرها الجمهور، وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوسف بشركة منافسة وروبوت منافس يتميز بالقوة يدعي «متين»، وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، والعمل من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، عمرو وهبة، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، ومن تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، وإخراج هشام جمال.

قصة مسلسل مكتوب عليا

مسلسل «مكتوب عليا»، فهو من الأعمال الكوميدية التي يتم عرضها في شهر رمضان المقبل، حيث يعود الفنان أكرم حسني بعمل كوميدي يتناول خلال أحداثه ظهور رجل مسّن وفقير الحال في حياة الشاب المطحون «جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني وتتوالي الأحداث في إطار من الكوميديا، حتي يأتي يوم وتظهرعلى يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي .

طارق الشناوي يتحدث عن الأعمال الكوميدية

وتحدث الناقد طارق الشناوي عن مشاركة الأعمال الكوميدية في رمضان قائلاً، «نحن بحاجة لكوميديا في رمضان 2022، فقبل عامين قدمت المخرجة كاملة أبو ذكرى مسلسل بـ 100 وش، وهو عمل كوميدي حقق نجاح كبير».

وذلك بسبب اعتماده على منطق فني ودرامي وليس«إيفهات»، وهذا مانحتاجه في الوقت الحالي، لذلك أنا متحمس للكبير أوي، لأن كان هناك فترة صمت تصل إلى 6 سنوات من أجل عرض الجزء الجديد، وأحمد مكي لديه فرصة أن يجود ويفكر جيداً».