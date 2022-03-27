وزير النقل: زيادة ساعات عمل المترو في رمضان

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن عدد القطارات والمترو ستزيد في رمضان وكذلك زيادة وقت عمل المترو حتى الواحدة صباحا.

زيادة عوامل السلامة في القطارات

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أن عوامل السلامة في القطارات والمترو ارتفعت كثيرا الفترة الماضية، مبينا أن يوم التكريم يحفز السائقين لبذل مجهود أكبر، لافتا إلى أن برج المحطات يتم تطويره وسط عمل شركات عربية وأجنبية عالمية من أجل تطوير كل أبراج الإشارة الخاصة بالمحطات، لافتا إلى أن العمل يرتكز على ثلاثة خطوط وهي (القاهرة – إسكندرية)، و(القاهرة- أسوان) و(بنها- الزقازيق)، و(الإسماعيلية- بورسعيد).

تحديث أبراج الإشارة

وأوضح وزير النقل، أنه بعد تطوير أبراج الإشارة سيغلق المزلقان أوتوماتيكا لمنع الحوادث، حيث يتم تطوير السكة بالشامل وتعمل الشركات من الثانية عشرة مساء حتى السادسة صباحا، متابعا: «بعد التطوير ده هيكون في أمن وسلامة للراكب والقطار، والراكب هيوصل لميعاده وده موضوع مهم جدا، وفي ورشة الفرز بنجهز القطارات عشان تطلع الخط بتاعها عشان القطار بيقف فيها ساعة كده ويتغسل ويتصين، دخلت القطر لاقيت العربية فيها 26 شباك، لاقيت منهم 8 شبابيك مكسرين الطوب جيه فيه، وهو ازاز غالي سرطن بس موقعش كله، ده كلام، القطر ده بتاع مصر والجمهور، واللي يدفع التذكرة، بتاع أبوك يابننا اللي بيدفع ضرايب ويجيبلك القطر ده، ليه يحدف القطر بالطوب، في صحفيين باعتولي قالوليلي لازم تنسيق مع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والأئمة في المساجد، ويحطوا مادة في التربية الوطنية عشان يحافظ على ممتلكات الشعب المصري، وفعلا وريت الكلام لده لوزير النقل والتعليم العالي».