«الصحة» تطلق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد بعد قليل

تطلق وزارة الصحة والسكان، بعد قليل، مبادرة صحية جديدة بعنوان «الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد»، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال؛ لتطعيم الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات للأطفال المصريين وغير المصريين؛ بهدف تعزيز مناعة الجسم لمواجهة مرض شلل الأطفال.

وأشارت الوزارة في تقرير رسمي لها إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت خلو مصر من مرض شلل الأطفال عام 2016، والحملات التي تطلق ضد شلل الأطفال بهدف تعزيز مناعة الجسم لدى الأطفال ضد المرض.

فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة بها فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية وفرق طبية متحركة تجوب القرى والميادين والمؤسسات العامة والشوارع وبجوار الكنائيس والمساجد للوصول الى المستهدف من التطعيم، وهو 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الفرق المتحركة تنتقل من منزل إلى آخر، ومن شقة إلى أخرى؛ بهدف تأمين الأطفال ضد مرض شلل الأطفال.

المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كما طالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين؛ بالمشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022، مع ضرورة الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للحماية من خطر فيروس كورونا، وارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن الزحام وعدم التكدس.