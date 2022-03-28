مقدمة حفل أوسكار: نادمة على الكشف عن رفض اقتراح تضمين كلمة لـ زيلينيسكي

قالت الممثلة الأمريكية إيمي شومر، مقدمة حفل جوائز أوسكار الـ94 إنها نادمة على الكشف عن رفض اقتراحها بتضمين كلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ضمن حفل توزيع الجوائز الشهير، حيث تصدرت عناوين الصحف عندما كشفت عن أنها تريد من الرئيس الأوكراني الظهور بشكل افتراضي وسط الغزو الروسي المستمر لبلاده، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET» العالمي.

وقالت إيمي شومر في أثناء السير على السجادة الحمراء قبل الحفل المباشر: «لقد قمت بعمل رديء، سأقول ذلك فقط، لكننا جميعًا نفكر في الناس والإبادة الجماعية التي تحدث في أوكرانيا، نأمل أن يكون هناك دعم واعتراف بما يحدث هناك»، متابعة: «لقد مررنا بعامين عصيبين حقًا، لكنني أعتقد أنه سيكون من الجيد للناس أن يضحكوا ويحتفلوا بهذه الأفلام التي صرفت انتباهنا عن ما كان يحدث».

تكريم الشعب الأوكراني في حفل توزيع جوائز أوسكار

وكشف ويل باركر منتج حفل توزيع جوائز أوسكار، عن أن الرئيس الأوكراني، لن يكون حاضرا، ولكن سيتم تكريم الشعب الأوكراني خلال الحفل، وذلك بسبب رغبتهم في عدم تسيس الحفل وتحقيق نوع من التوازن.

وأدى إعلان إيمى شومر عن رفض منتجي الأوسكار وجود كلمة للرئيس الأوكراني ضمن حفل توزيع الجوائز، الليلة، لحدوث حالة واسعة من الجدل في هوليوود حتى وصل الأمر غلى تهديد الممثل الأمريكي شون بين بصهر تمثالي أوسكار اللذين حصل عليها سابقا، كما طالب نجوم هوليوود بمقاطعة حفل الجوائز.

إيمي شومر عن تقديم حفل توزيع جوائز أوسكار: استمتعت بكل ثانية

وعلى جانب آخر، تطرقت «شومر» للحديث عن تقديم الحفل مع واندا سايكس وريجينا هول، قائلة: «القيام بذلك مع ريجينا وواندا رائع، إنهما بطلتي وملكتي الكوميديا، لقد استمتعنا كثيرا، لقد كان التحضير ممتعًا للغاية، لقد استمتعت بكل ثانية من الاستعداد مع هؤلاء السيدات».