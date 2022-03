عاجل.. فيلم «Dune» يحصد 4 جوائز في بداية حفل أوسكار

حصد فيلم «Dune» أول 4 جوائز أوسكار من إجمالي 10 جوائز ترشح لها، وذلك خلال حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، المقام حاليا على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس بحضور أبرز نجوم هوليوود وصناع السينما من مختلف دول العالم، وحصل الفيلم على جوائز: أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار هانز زيمر، أفضل مونتاج، أفضل صوت بالإضافة إلى جائزة أفضل تصميم إنتاج.

بينما ذهبت جائزة أوسكار أفضل فيلم حي قصير لـ «The Long Goodbye»، أما جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير حصل عليها فيلم «The Windshield Wiper»، وكانت جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر من نصيب فريق فيلم «The Eyes of Tammy Faye»، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لـ «The Queen of Basketball»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

أرقام قياسية في حفل توزيع أوسكار الـ 94

شهدت ترشيحات هذا العام، ترشيح فيلم The Power of the Dog لـ 12 جائزة، يليه فيلم Dune للمخرج دينيس فيلنوف، بـ 10 ترشيحات، وبغض النظر عمن سيفوز الليلة ، فإن حفل الأوسكار لهذا العام يحطم الأرقام القياسية، حيث تعتبر المخرجة جين كامبيون أول امرأة يتم ترشيحها مرتين لأفضل مخرج، في حين أن كينيث برانا هو أول من يحصل على ترشيحات في سبع فئات مختلفة عن فيلمه «Belfast».

نجوم هوليوود يقدمون حفل توزيع جوائز أوسكار

ويعلن الجوائز قائمة كبيرة من النجوم، وتشمل إليوت بيج ، بيل موراي، جينيفر جارنر، ستيفاني بياتريز، دي جي خالد، تيفاني هاديش، توني هوك، كيلي سلاتر، شون وايت، دانيال كالويا، لوبيتا نيونجو، جون ترافولتا، ميلا كونيس، نعومي سكوت، ويسلي سنايبس، أنتوني هوبكنز، سيمو ليو، أوما ثورمان، رامي مالك، ليلي جيمس، روث إي.كارتر، جون ليجيزامو، كيفن كوستنر، ليدي جاجا، يوه -جونغ وروزي بيريز وكريس روك وزوي كرافيتز.