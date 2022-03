 عاجل.. أريانا ديبوز تحصد جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن West Side Story

حصلت الممثلة أريانا ديبوز على جائزة أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم «West Side Story»، وذلك في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94 المقام الآن على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وتعتبر تلك الجائزة الأولى التي يحصدها الفيلم الذي يحمل توقيع المخرج ستيفن سبيلبرج، من إجمالي 7 جوائز ترشح لها.

وهي نفس الجائزة الذي حصلت عليها الممثلة ريتا مورينو منذ 60 عامًا تقريبًا، عن نفس الدور الذي أعادت أريانا ديبوز تقديمه في النسخة الجديدة من الفيلم.

أريانا ديبوز تتفوق على كيرستن دانست وجودي دينش

ونجحت «أريانا» في الحصول على الجائزة التي ترشحت لها 4 نجمات أخريات: جودي دينش عن دورها في فيلم «Belfast»، كيرستن دانست عن دورها في فيلم «The Power of the Dog»، أنجانو إليس عن دورها في فيلم «King Richard» بالإضافة إلى جيسي باكلي عن دورها في فيلم «The Lost Daughter».

4 جوائز لـ Dune في حفل توزيع جوائز أوسكار

وشهد حفل توزيع الجوائز الإعلان عن عدد من الفئات، حصل منهم فيلم «Dune» للمخرج دينيس فيلنوف على 4 جوائز من إجمالي 10 جوائز ترشح لهم الفيلم، أفضل موسيقى تصويرية للموسيقار هانز زيمر، أفضل مونتاج، أفضل صوت بالإضافة إلى جائزة أفضل تصميم إنتاج.

حصل فيلم The Long Goodbye على جائزة أوسكار أفضل فيلم حي قصير، أما جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير حصل عليها فيلم The Windshield Wiper، وكانت جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر من نصيب فريق فيلم The Eyes of Tammy Faye، وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير لـ The Queen of Basketball.