عاجل.. هانز زيمر يحصد جائزة أوسكار أفضل موسيقى ويحتفل مرتديا «روب»

حصل الموسيقار العالمي هانز زيمر على ثاني جائزة أوسكار في مسيرته المهنية، اليوم، في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ94، وذلك عن الموسيقى التصويرية لفيلم «Dune» للمخرج دينيس فيلنوف، ولم يكن «زيمر» موجودا في حفل توزيع الجوائز لقبول الجائزة، ولكنه نشر صورة له أثناء الاحتفال بالجائزة وهو يرتدي «روب» أبيض، ويضع بداخله تمثال الأوسكار.

ونشر الموسيقار العالمي صورة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «إنها الساعة الثانية صباحا بتوقيت أمستردام، وأيقظتني ابنتي للذهاب إلى بار الفندق للاحتفال»، ونشر مقطع فيديو وجه من خلاله الشكر إلى أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة والمخرج دينيس فيلنوف.

Dune يحصل على 6 جوائز أوسكار من إجمالي 7 ترشيحات

وتعتبر جائزة أفضل موسيقى التصويرية هي واحدة من ضمن 6 جوائز حصدها فيلم «Dune»، حتى الآن، إذ ترشح الفيلم لـ7 جوائز، حصل منها على أفضل صوت، أفضل مونتاج، أفضل تصوير، أفضل تصميم إنتاج وأفضل مؤثرات بصرية، وتعتبر الجائزة الأخيرة التي ترشح لها الفيلم هي جائزة أفضل فيلم.

Thank you to @TheAcademy, but most importantly, to all the @DuneMovie musicians and our leader Denis Villeneuve. pic.twitter.com/XbVBYJ8dHY — Hans Zimmer (@HansZimmer) March 28, 2022

12 ترشيحا وفوزان لـ هانز زيمر في أوسكار

وتعتبر تلك المرة الثانية التي يحصل فيها «زيمر» على الجائزة التي حصل عليها المرة الأولى عام 1995 عن الموسيقى التصويرية لفيلم The Lion King، بينما ترشح للجائزة 12 مرة عن الموسيقى الخاصة بأفلام: Rain Man عام 1989، The Preacher’s Wife عام 1997، As Good as It Gets عام 1998، بينما ترشح عن عملين في عام 1999 هما: The Prince of Egypt وThe Thin Red Line، ثم عن Gladiator في 2001، وعام 2010 ترشح عن Sherlock Holmes، وفي العام التالي عن Inception، ثم ترشح عن Interstellar في 2015 وDunkirk في 2018.