كوريا الجنوبية تسجل 600 ألف إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء« يونهاب»، أن كوريا الجنوبية سجلت أكثر من 600 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، لافتة إلى أن هذا الرقم يعد قياسياً، وسط انتشار متحور«أوميكرون»، شديد العدوى، في ظل تخفيف قيود مكافحة الوباء.

وقالت «يونهاب» إنه وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه تم تسجيل 621328 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بما يشمل 62 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع الإجمالي إلى 8.250.592 إصابة.

55% زيادة في الإصابات في يوم واحد

وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة اليوم شهدت ارتفاعًا بنسبة 55% في يوم واحد، موضحة أن البلاد شهدت ارتفاعاً حاداً في عدد الحالات منذ يناير الماضي، حيث تخطت الإصابات 100 ألف في أواخر يناير، إلى أن تخطت الـ300 ألف في التاسع من مارس.

وتضاعفت حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الإصابة بالفيروس أيضا لتصل إلى رقم قياسي بلغ 429، ليبلغ الإجمالي 11481، ووصل المعدل ذي الصلة إلى 0.14%.

ورغم القفزة التي شهدتها أرقام الإصابات والوفيات، فإن البلاد تتخذ خطوات كبيرة لتخفيف قيود التباعد الاجتماعي للعودة إلى الوضع الطبيعي، لتعرضها لضغط متواصل من أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص المتأثرين بشدة من الوباء.

ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية للأنباء إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة عما إذا كانت ستواصل فرض قيود التباعد الاجتماعي الحالية أم ستخفف الإجراءات، خاصة أنه يُسمح حاليا بعمل المرافق حتى الساعة 11 مساء، وكما أنه تم تحديد سقف التجمعات الخاصة عند 6 أشخاص.

وكانت عدد من الدول قد خففت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، والتي كان من أبرزها عدم الالتزام بارتداء الكمامة الطبية، كما ألغت بعض الدول سياسات التباعد الاجتماعي، وهو الأمر الذي لجأ إليه عدد كبير من الدول بعد تخطى نسب تعاطي اللقاحات 50% ووصلت في بعض البلدان إلى 100%.