متحدثة البيت الأبيض تؤكد إصابتها بكورونا.. وهذه حالة بايدن

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجرائها اختبار PCR استعدادا للسفر بصحبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوروبا، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بايدن لم يصب بكورونا وجاءت نتيجة الاختبار بالنسبة له سلبية.

بساكي: عقدت اجتماعين متباعدين مع بايدن

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عبر تويتر، إن نتيجة الاختبار جاءت إيجابية، مشيرة إلى أنها تلتزم بتوجيهات مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، وأنها لن ترافق الرئيس الأمريكي جو بايدن في رحلته الأوروبية المرتقبة.

وفي تغريدة أخرى على تويتر، أشارت بساكي إلى أنها عقدت اجتماعين متباعدين مع الرئيس بايدن، أمس، وأن ذلك اللقاء لا يُعد اتصالا وثيقا كما هو محدد في إرشادات مركز السيطرة على الأمراض، مؤكدة في الوقت نفسه أن بايدن أجرى اختبارا وكانت نتيجته سلبية بما يعني أنه غير مصاب بكورونا.

المتحدثة باسم البيت الأبيض: عانيت من أعراض خفيفة

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أنها عانت من أعراض خفيفة فقط، وأن الفضل في ذلك يعود لتلقيها اللقاح، مشيرة إلى أنها تخطط للعودة إلى عملها مع نهاية فترة العزل التي تستمر لمدة خمسة أيام، وتحول مسحتها لسلبية.