ويل سميث يصفع مقدم حفل جوائز أوسكار بعد السخرية من زوجته «فيديو»

صفع الممثل الأمريكي ويل سميث كريس روك المشارك في تقديم النسخة الـ 94 من حفل توزيع جوائز أوسكار، المقامة الآن على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، وذلك بعد ما ألقى مقدم الحفل دعابة حول ظهور جادا بينكيت سميث زوجة ويل سميث خلال الحفل حليقة الرأس، وهو ما أغضب الممثل الأمريكي وزوجته.

وسخر كريس روك من مظهر زوجة ويل سميث خلال الحفل، قائلا: «جادا أنا أحبك ولا أطيق الانتظار لمشاهدتك في جزء جديد من فيلم GI Jane»، وذلك في الإشارة إلى الفيلم الحربي من إنتاج عام 1997، وقامت خلاله بطلة الفيلم ديمي مور بحلق شعرها تماما، وهو الأمر الذي أغضب الممثل الأمريكي لدرجة دفعته للصعود على المسرح وصفع مقدم الحفل قائلا: «ابق اسم زوجتي خارج فمك اللعين»، وسط دهشة كبيرة من الحضور.

ويل سميث ينفعل على كريس روك في حفل جوائز أوسكار 94

ويل سميث صفع كريس روك على وجهه وقال "أبق اسم زوجتي خارج فمّك اللعين!" بعد أن وصفها مازحًا بأنها تبدو كبطلة لجزء اخر من فيلم "GI Jane" وردد "بحقكم، إنها مزحة رائعة."pic.twitter.com/l7pfjFUNX9 — BuraStar (@BuraStar23) March 28, 2022

وعلى جانب آخر، حاول «روك» تدارك الموقف خاصة أن الحفل مذاع مباشرة على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، بالإضافة إلى عدد من منصات البث المباشر، قائلا: «حسنا أنها ليلية عظيمة في تاريخ التلفزيون».

ويل سميث مرشح يراهن على جائزة أوسكار أفضل ممثل

ويترشح ويل سميث لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard»، ويعتبره عدد من النقاد الأقرب إلى الجائزة هذا العام، بينما ينافسه عليها دينزل واشنطن عن دوره في فيلم «The Tragedy of Macbeth»، أندرو جارفيلد عن دوره في فيلم «Tick, Tick … Boom»، خافيير بارديم عن دوره في فيلم «Being the Ricardos»، وبنديكت كومبرباتش عن دوره في فيلم «The Power of the Dog».