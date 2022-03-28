ويل سميث يعتذر باكيا عن صفع مقدم أوسكار: يجب أن نستطيع تحمل الإساءة

ألقى النجم ويل سميث خطابا مؤثرا بعد فوزه بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم «King Richard»، اليوم، في حفل توزيع جوائز أوسكار الـ 94، حيث لم يستطع السيطرة على دموعه قائلا: «أريد أن أعتذر للأكاديمية وأريد أن أعتذر لجميع زملائي المرشحين، هذه لحظة جميلة ولا أبكي من أجل الفوز بجائزة، إنهُ ليس حول كسب جائزة بالنسبة لي... الأمر يتعلق بالقدرة على تسليط الضوء على كل الناس.. طاقم الممثلين وطاقم الملك ريتشارد بالكامل».

وتطرق ويل سميث في خطابه إلى واقعة صفع كريس روك الذي سخر من زوجته: «ريتشارد ويليامز كان مدافعًا شرسًا عن عائلته، في هذا الوقت من حياتي في هذه اللحظة، يغمرني ما يدعوني الله لأفعله».

وتابع: «بقيامنا بعملنا يجب أن نكون قادرين على تحمل الإساءة، لابد أن تحظى بأناس لا يحترمونك وعليك أن تبتسم وتتظاهر بأن لا بأس بذلك، دينزل واشنطن في فترة الاستراحة قال لي في أكثر لحظة عصيبة تواجهك يجب أن تتوخى الحذر، لأنها حيث يأتيك الشيطان».

ويل سميث: الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة

وأضاف مازحا: «الفن يحاكي الحياة، أبدو مثل الأب المجنون مثلما قالوا عن ريتشارد ويليامز، الحب سيجعلك تفعل أشياء مجنونة.. شكرا للأكاديمية ، أتمنى أن تدعوني مرة أخرى».

ويل سميث يصفع كريس روك بعد السخرية من زوجته

وصفع النجم الأمريكي كريس روك المشارك في تقديم حفل جوائز أوسكار أم ذهول جميع الحضور، وذلك بعد ما ألقى دعابة حول زوجته التي تعاني من «الثعلبة»، والتي أدت إلى فقدان شعرها، فصعد «سميث» على المسرح ليصفع مقدم الحفل بينما تم قطع الصوت، وحاول «روك» تدارك الموقف.