عاجل.. إضراب عام في الهند لمدة يومين ومطالب بزيادة الأجور ورفض الخصخصة

دعت النقابات العمالية الكبرى في الهند، إلى إضراب عام في البلاد، يبدأ من صباح اليوم، ويستمر لمدة يومين متتالين؛ اعتراضا على بعض السياسات الحكومية، بحسب ما أفادت به موقع «روسيا اليوم».

200 ألف متوقع مشاركتهم في الإضراب

وقال أمارجيت كاور، الأمين العام لمؤتمر عموم الهند لنقابات العمال، لوكالة الأنباء الهندية «برس ترست»، إنه من المتوقع أن يشارك نحو 200 مليون شخص في هذا الإضراب.

وأضاف «كاور»: «نتوقع مشاركة أكثر من 200 مليون عامل، وتعبئة ضخمة في جميع أنحاء البلاد خلال إضراب يومي 28 و29 مارس احتجاجاً على سياسات الحكومة».

وتابع الأمين العام لمؤتمر عموم الهند لنقابات العمال «قد يؤثر هذا الإضراب على عمل خدمات البريد والنقل العام وصناعة الاتصالات والمؤسسات العاملة في مجالات الطاقة والنفط والمعادن»، لافتا إلى أن نقابات المصرفيين أيضا أعلنت أنها سوف تدعم الإضراب.

مطالب النقابات العمالية

وطالبت النقابات العمالية الكبرى في الهند، بمجموعة من المطالب أبرزها زيادة الأجور، ورفض خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة، والتوزيع العادل للدخل، وللحصول على حقوق متساوية للعمال المعينين بموجب عقد، وآخرين.

ودعت النقابات العمالية الهندية، المواطنين إلى تفهم القيود الناجمة عن الإضراب، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك مشاكل في خطوط النقل وأجهزة الصراف الآلي في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء.

يذكر أن الهند من أكبر البلاد الصناعية في العالم، وتضم عدد كبير من مصانع الملابس، وتعتمد بنسبة كبيرة على استخدام فحم الكوك في مصانعها.

وصرح رئيس الوزراء الهندي أمس، أن الهند تعتزم زيادة صادرتها من فحم الكوك من روسيا خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن بلاده قد بدأت في استيراد فحم الكوك الروسي بالفعل، في الوقت الذي دعا فيه خبراء مصرفيين بضرورة أن يكون عمليات استيراد فحم الكوك الروسي باستخدام الروبل أو الروبية.