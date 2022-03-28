طقس اليوم في مطروح.. شمس ساطعة ورطوبة ترتفع لـ87% «صور»

ارتفعت درجات الحرارة في مطروح وبعض المدن الساحلية من الإسكندرية شرقا ومرورا بمدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكه ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسي مطروح والنجيلة والمتانى وسيدي براني وحتى السلوم المدينة الحدودية مع الشقيقة ليبيا، وتستقر حالة الطقس مع إنخفاض سرعة الرياح بينما ترتفع نسبة الرطوبة بشكل عالى في الجو.

درجات الحرارة في طقس اليوم

ويشهد طقس اليوم في مطروح درجات حرارة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة مع سطوع للشمس نهارا، على مختلف أنحاء البلاد ومنها السواحل الشمالية الغربية للبلاد، بينما ترتفع درجات الرطوبة في الجو لتسجل 87% وهي أعلى نسبة لها خلال الأسبوع الجارى، منذ بدء موسم الربيع، وتنخفض سرعة الرياح لتسجل 3 كم/ في الساعة، في أقل معدل لها منذ عدة أشهر، وتسجل نسبة سقوط الأمطار 1% وهو أضعف معدل لها، مع إختفاء السحب والغيوم من السماء وصفاء الجو على مختلف القرى والمدن في محافظة مطروح.

سروح الصيد مع تحسن طقس اليوم

وسمحت الأجهزة المعنية في جميع موانيء مطروح والسلوم، اليوم الاثنين، بخروج المراكب للصيد واستخراج تصاريح سروح الصيد للصيادين في ميناء مرسي مطروح السرقي وميناء مرسي مطروح الغربي، إضافة إلى ميناء السلوم، في ظل إستقرار حالة البحر، وإعتدال الجو وهدوء الرياح بعد أيام عصيبة شهدتها مطروح والسواحل الشمالية خلال الأسبوع الماضى من عدم الإستقرار خلال نوة العجوزة، والتى إستمرت عدة أيام وشهدت نشاط للرياح، وسقوط أمطار شديدة ورعدية، وبرودة في الجو.

وعادت حالة الطقس اليوم للاستقرار مرة أخرى، وتتواصل خلال الأيام المقبلة وترتفع فيها درجة الحرارة غدا وبعد غد وتستمر في الارتفاع حتى تصل يوم الجمعة المقبل لتصل إلى 30 درجة مئوية.