طقس مطروح اليوم.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

سيطرت موجة من الطقس السيئ على محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة وفوكه ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وسيوة جنوبا، وانخفضت درجات الحرارة مع نشاط للرياح ووجود برودة في الجو، في ظل تعرض البلاد لنوة الشمس الكبرى.

طقس مطروح اليوم الأحد

ويشهد طقس مطروح، اليوم الأحد 20 مارس 2022، تقلبات جوية على السواحل الشمالية للبلاد، وتسجل درجات الحرارة في مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات وتنخفض تدريجيا خلال الساعات المقبلة، فيما تسجل نسبة الرطوبة في الجو 49%، كما تسجل سرعة الرياح 23 كم/ في الساعة.

تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

وحذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من طقس اليوم، في ظل التوقعات بسقوط الأمطار، وأجواء باردة نهارا في شمال البلاد من سيناء شرقا وحتى مطروح غربا، ومائلة للبرودة في القاهرة الكبرى والدلتا، وشديد البرودة ليلا على مختلف أنحاء البلاد ورياح على العديد من الأنحاء ووجود شبورة نهارا في بعض المناطق.

الصحة تحذر المواطنين في مطروح

وحذرت مديرية الصحة بمطروح، الأهالي من عدم تخفيف الملابس والالتزام بارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، خاصة أصحاب أمراض الجيوب الأنفية وأمراض الصدر والأمراض المزمنة والأطفال لعدم الإصابة بأي وعكة صحية، وعدم التعرض للتيارات الهوائية، حتى تستقر الأحوال الجوية، مع أهمية الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي يوجد بها تجمعات.