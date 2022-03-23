طقس اليوم في مطروح.. تقلبات جوية وتوقعات بتساقط أمطار والعظمى 16 درجة

يشهد طقس اليوم في محافظة مطروح موجة من التقلبات الحادة بسبب نوة «العجوزة»، إذ تشهد العديد من المدن والمناطق طقسا سيئا من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، مرورا بالعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، حيث تنخفض درجة الحرارة وتنتشر الغيوم والسحب المحملة بمياه الأمطار.

طقس مطروح ودرجات الحرارة

ويشهد طقس اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 في مطروح انخفاضا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وتسجل العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، وهو أقل معدل لها هذا الأسبوع، بينما ترتفع نسبة الرطوبة بمعدلات كبيرة لتسجل 79%، وحركة الرياح 20 كم/ في الساعة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة طقس اليوم الأربعاء، إذ تنتشر السحب المتوسطة على مختلف الأنحاء، خاصة في مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة والسواحل الشمالية للبلاد، مع توقعات بسقوط أمطار شديدة ورعديدة في بعض المناطق، ووجود برودة في الجو، وانخفاض معدلات درجات الحرارة على مدار 24 ساعة حتى صباح اليوم التالي، الخميس، في ظل التقلبات الجوية التى تشهدها معظم المدن والمحافظات الشمالية بالمناطق الغربية.

تحذيرات «الصحة» من طقس اليوم

وأكدت مديرية الصحة بمطروح، أنه مع التغيرات المناخية التى تشهدها المحافظة يجب على جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، خاصة المواطنين أصحاب الأمراض الصدرية والجيوب الأنفية والأمراض المزمنة والأطفال وكبار السن، والابتعاد عن التيارات الهوائية والرياح والامطار، لعدم تعرضهم لأي إصابات أو مشاكل صحية.

غرفة عمليات محافظة مطروح

وتتابع محافظة مطروح، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة، وبالتنسيق مع غرف عمليات مجالس المدن والجهات المعنية حالة الطقس، وتتلقى شكاوى المواطنين والردود على استفساراتهم بشأن مشاكل انقطاع الكابلات كهربائية، والتي قد تحدث بسبب حركة الرياح، وكذلك حالة الطرق والحوادث على مدار الساعة.