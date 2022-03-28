سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في مصر.. مستقر محليا ومتراجع عالميا

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 28-3-2022 في مصر، استقرارًا في بعض البنوك أمام الجنيه المصري، وذلك عقب ارتفاع العملة السعودية بداية من يوم الاثنين الماضي، ثم تعرضت للتراجع بقيمة قرشين قبل أن استقرارها اليوم.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

يُباع الريال السعودي بأفضل سعر له في البنك الأهلي المصري بنحو 4.8847 جنيه، بينما جاء في بنك hsbc بسعر 4.89 جنيه كأفضل سعر للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم الاثنين، في جميع البنوك المصرية، على النحو التالي:

- بلغ سعر الريال السعودي ببنك المشرق 4.900 جنيه للبيع، مقابل 4.872 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 4.899 جنيه للبيع، مقابل 4.8847 جنيه للشراء.

- وسجل الريال السعودي في بنك cib، نحو 4.891 جنيه للبيع مقابل 4.8684 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي في بنك «ميد» 4.8996 جنيه للبيع، مقابل 4.7168 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 4.891 جنيه للبيع مقابل 4.8456 جنيه للشراء.

- سجل الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.9083 جنيه للبيع مقابل 4.7481 جنيه للشراء.

- وسجل سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصرف المتحد، نحو 4.912 جنيه مقابل 4.723 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي في بنك «التعمير والإسكان»، بلغ نحو 4.8921 جنيه مقابل 4.7981 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل عدد من العملات الرئيسية

سجلت العملة السعودي تراجعًا جماعيًا أمام سلة من العملات بشكل طفيف اليوم الاثنين 28-3-2022.

- بلغ سعر الدولار مقابل الريال السعودي، نحو 3.7514 ريال.

- سعر اليورو مقابل الريال السعودي 4.1088 ريال.

سعر الجنيه الاسترليني مقابل الريال السعودي، 4.9363 ريال.

- سعر الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي، 4.0128 ريال.

- سعر اليوان الصيني مقابل الريال السعودي، 0.5886 ريال.