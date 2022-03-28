عاجل.. إصابة قائد شرطة الاحتلال الإسرائيلي بفيروس كورونا

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صحفي أن قائد الشرطة «كوبي شبتاي» أُثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن حالته الصحية جيدة، بحسب صحيفة « تايم أوف إسرائيل» الإسرائيلية.

«بينت» وقائد الشرطة التقيا قبل الإصابة بيوم

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، إن بيان الشرطة الإسرائيلية، صدر بعد فترة وجيزة من الإعلان عن إصابة رئيس الوزراء الإسرئيلي « نفتالي بينيت» بالفيروس، لافتة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقائد الشرطة الإسرائيلي، التقيا أمس في منطقة الخضيرة بعد مقتل ضابطي حرس حدود في المنطقة، على خلفية تبادل إطلاق ناربين فلسطينين وإسرائيلين.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن الصورتين اللتين جرى نشرهما رسمياً من قبل المكتب الحكومي، ظهرت رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يرتدي قناعاً بينما كان قائد الشرطة الإسرائيلي مكشوف الوجه.

وكان حساب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت نفتالي، على موقع التواصل الاجتماعي، أعلن إصابة «نفتالي» بفيروس كورونا المستجد، وأن حالته الصحية مستقرة وسوف يقوم بمواصلة عمله من مقر إقامته.

لقاء «بينت» و«بلينكن» يستعرض ملفات دولية والوضع في أوكرانيا

وأعلن الحساب الرسمي لـ«بينت» أنه اجتمع أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحث معه عددًا من الملفات الدولية، والتي جاء على رأسها تطورات الوضع في أوكرانيا وملف إيران النووي.

وشهدت منطقة الخضيرة شمال الأراضي المحتلة أمس، قيام شخصين بفتح النار على ضباط حرس الحدود في المنطقة، مما أدى مقتل اثنين منهم، بالإضافة إلى وقوع إصابات خطيرة، حيث وصل 10 مصابين إلى مركز هيلل يافه الطبي، اثنين منهم في حالة حرجة في عملية جراحية، و 3 اصابات متوسطة و5 ضحايا قلق، كما لم تعلن الشرطة الإسرائيلية أي تفاصيل إضافية حول الواقعة.

وكانت السلطات الإسرائيلية، أعلنت عن زيادة عدد تصاريح العمال للعاملين في قطاع غزة إلى 20 ألف تصريحاً بعدما كان عدد تصاريح العاملين من القطاع 12 ألفاً، بحسب ما أعلنته صحيفة «يديعوت إحرنوت».