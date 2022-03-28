وفاة عهدي صادق عن عمر ناهز 72 عاما

توفي منذ قليل الفنان عهدي صادق بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات، عن عمر ناهز 72 عامًا.

منير مكرم ينعى هدي صادق

وأكّد منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان عهدي صادق، إذ قال لـ«الوطن»: «الدوام لله وحده، ربنا يرحمه ويحسن خاتمته».

وكتبت سامية جاهين أحد المقربين له عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «عمو عهدي صادق خلاص ارتاح، كنت بحاول أهيأ نفسي للحظة دي بقالي شوية، وأقول لنفسي إني أبقى أنانية لو اتمنيت له أي حاجة غير إنه يرتاح من آلام المرض».

وأضافت سامية جاهين: «لكن مفيش كلام في الدنيا ممكن يوصف الوجع اللي في قلبي، هتوحشني قوي يا حبيبي ياللي من يوم ما بابا مشي وانت واخدني في حضنك ومغرقني حب وعطاء ودلع غير مشروط».

240 عملًا فنيًا

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملًا فنيًا متميزًا.