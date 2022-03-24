نهال عنبر لـ«الوطن»: عهدي صادق في العناية المركزة بعد تعرضه لأزمة صحية

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عن تعرض الفنان عهدي صادق، لأزمة صحية شديدة، قبل أيامٍ قليلة، دخل إثرها الرعاية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

نهال عنبر: ادعوا لـ عهدي صادق

قالت نهال عنبر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ عهدي صادق، ما زال يتواجد بالرعاية المركزة، بينما حالته الصحية مستقرة إلى حدّ ما، ولم يتحدد بعد موعد خروجه، مطالبة الجمهور بالدعاء له لحين التماثل للشفاء.

صبري عبد المنعم عن عهدي صادق: حالته غير جيدة

ناشد الفنان صبري عبد المنعم، الجمهور، بالدعاء للفنان عهدي صادق، إذ يُعد أبرز أصدقائه، موضحًا أنه في أشد الحاجة للدعاء، لحين التماثل للشفاء.

وكتب صبري عبد المنعم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلي في حالة غير جيدة.. ادعوا له بالشفاء».

يذكر أنّ الفنان عهدي صادق، أصيب بكسر في منطقة الحوض، نهاية عام 2020، إثر سقوطه على الأرض، حيث خضع لعملية جراحية آنذاك، إذ تلقى دعمًا كبيرًا وقتها من قبل نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وكذلك زملاءه بالوسط الفني، إلى أنّ تماثل للشفاء.

وكان الفنان عهدي صادق، قد شارك مؤخرًا في مسلسل «شارع 9»، مع الفنانين رانيا يوسف، ونضال الشافعي، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وسميرة صدقي، والعمل كان من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

أحداث مسلسل شارع 9، تدور حول اختفاء ابنة رجل أعمال شهير، تقطن في شارع 9 بمنطقة المعادي ويقرر زوجها العودة من الخارج للبحث عنها ويكتشف انها قتلت في ظروف غامضة يشترك في أحداثها مجموعة من سكان الشارع.