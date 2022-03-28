ماذا تعرف عن أسطول قناة السويس؟: يضم أكبر كراكتين بالشرق الأوسط (إنفوجراف)

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أبرز مميزات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس في إنفوجرافيك جديد، والتي جعلته يمتاز بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن وتطوير المجرى وتنفيذ المشروعات الجديدة.

«الكراكتان» الأكبر بالشرق الأوسط

يتضمن الأسطول «كراكتان» هما الأكبر بالشرق الأوسط «مهاب مميش» و«حسين طنطاوي» ويسهمان في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، يبلغ طول الواحدة منهما 147.4م، بعرض 23م، وعمق 7.7م، وغاطس 5.5م، وإنتاجية 3600 م3 رمل/ ساعة على طول 4 كم، و4 قاطرات جديدة في ترسانة بورسعيد البحرية من طراز «مصاحب» بقوة شد 70 طنًا، وطول 35.87م، وعرض 12.5م، وغاطس 3.35م، وبسرعة 13 عقدة.

5 قاطرات جديدة

وجار بناء 5 قاطرات جديدة بترسانة «جوانزو» الصينية، كما تمّ بناء 10 لنشات متطوّرة لاستخدامها في عمليات الإرشاد، وانضمت للقناة 3 وحدات جديدة لمكافحة التلوث البترولي مصنعة من الألومنيوم، وهي الوحدات الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط.