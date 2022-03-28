«رواد النيل» تطلق برنامجًا لدعم المرأة وزيادة مساهمتها في التنمية

أعلنت مبادرة رواد النيل - إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من البنوك والجهات - عن إطلاق برنامج خاص لدعم المرأة ورائدات وسيدات الأعمال في مصر، يعمل على تمكين المرأة اقتصاديًا وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

قالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل إن البرنامج الذي يطلق تحت اسم "WEMPOWER" يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة واستكمالاً للجهود الكبيرة والمبادرات التي يقوم بها البنك المركزي المصري نحو شمول المرأة اقتصاديًا، حيث يستهدف البرنامج زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد والتقدم الاقتصادي.

تمويل الاتحاد الأوروبي

وأضافت أن "WEMPOWER" يجري تنفيذه بالتعاون مع برنامج "ECOSYS+" أحد المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي ويبدأ بـ 3 برامج تدعم المرأة في مجال ريادة الأعمال من خلال توفير برامج مبادرة رواد النيل المختلفة سواء مراكز تطوير الأعمال أو الحاضانات أو سلاسلة القيمة ودعم التصدير وغيرها، لمساعدة المرأة على قيادة الأعمال وحياتها اليومية وإنشاء مشروعات خاصة بها، وزيادة دورها المجتمعي والاقتصادي، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص نسبة من برامج وخدمات مبادرة رواد النيل المختلفة لصالح المرأة.

من جانبها، قالت المهندسة دينا خضر، مدير برنامج التوعية والتثقيف بمبادرة رواد النيل إن "WEMPOWER" يستهدف في المقام الأولي إعطاء الفرصة للمرأة المصرية للقيام بدور اقتصادي أكبر في كافة المجالات، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على صعيد التنمية الحقيقية.

وأشارت إلى أن البرامج المختلفة التي سيتم تقديمها للمرأة ستوفر خدمات التوعية التثقيف والتدريب لمساعدتها على أن تصبح رائدة أعمال، لتؤسس شركتها وعملها الخاص، كما ستساعدها على التأهيل لسوق العمل، خاصة أن تلك البرامج تستهدف المرأة من مختلف الفئات سواء الجامعية أو الخريجيات أو مَن هم في سوق العمل وصاحبات الأعمال وسيتم مساعدتهن على تطوير أعمالهن والتوسع فيها بجانب الاستفادة من برامج دعم التصدير وغيرها من برامج رواد النيل.

تذليل كافة العقبات

وقالت الدكتورة ميراي برسوم مدير التسويق بمبادرة رواد النيل إن البرامج التي سيتم توفيرها من خلال المبادرة لدعم المرأة ستعمل على تذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجهها المرأة خاصة في مجال ريادة الأعمال وبدء المشروعات الخاصة بها، وزيادة قدرتها في الحصول على التمويلات اللازمة والتعامل مع القطاع المالي.وأوضحت أن البرامج الثلاثة، ستشمل برنامجًا لإعداد السيدات القائدات، وهو برنامج مخصص لتدريب المرأة على كيفية أن تصبح قائدة ناجحة في عملها وحياتها وأن تصبح أكثر تأثيرًا وبشكل إيجابي في مجتمعها، فيما سيخصص البرنامج الثاني لمساعدة المرأة في كيفية إنشاء مشروعات خاصة بها وتدريبها على كيفية بلورة الأفكار وتحويلها إلى مشروعات على أرض الواقع.

ريادة الأعمال للسيدات

وأشارت إلى أن البرنامج الثالث يركز على قواعد وأسس ريادة الأعمال للسيدات وهو برنامج تثقيفي توعوي بريادة الأعمال وكيفية عمل خطة عمل وفق رؤية واستراتيجية محددة وواضحة مع زيادة قدرتها على تطوير منتجاتها وتسويقها وزيادة قدرتها التنافسية، لافتة إلى أن المشاركة في هذه البرامج ستكون من خلال الحضور المباشر أو من خلال وسائل التكنولوجيا المختلفة وستكون في أوقات تناسب المرأة في كل الأماكن وكل الفئات.

وساهمت مبادرة رواد النيل – إحدى مبادرات البنك المركزي المصرية منذ تدشينها في 2019، وحتى نهاية 2021 في دعم المرأة وتوفير العديد من الخدمات غير المالية لها من خلال برنامج مراكز تطوير الأعمال، حيث استحوذت المرأة على نحو 27 في المائة من إجمالي المستفدين من الخدمات غير المالية التي قدمتها برامج المبادرة المختلفة بما يعادل 12649 رائدة أعمال، حصلن على 28561 خدمة بنسبة 24 في المائة من إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها المبادرة.

وبلغ عدد السيدات المستفيدات من خدمات تيسير الحصول على التمويل من خلال البنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى، 865 رائدة أعمال، حصلن على 439 مليون جنيه لتمويل مشروعات ناشئة وصغيرة، وشكل العنصر النسائي ما نسبته 19 في المائة من إجمالي من حصلوا على خدمة تيسير الحصول على التمويل من مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزي.