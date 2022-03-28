«الأرصاد»: الحرارة تصل لـ34 درجة مئوية في بداية شهر رمضان «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد على مدار هذا الأسبوع ارتفاعا في درجات الحرارة بحوالي 3 درجات عن القيم التي كانت تسجلها الأسبوع الماضي، موضحةً أن الكتل الهوائية التي تؤثر على مصر أصبحت جنوبية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، إضافة إلى وجود امتدادا مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الطقس في فترة النهار دافئ على السواحل الشمالية

وأضافت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أن الطقس في فترة النهار دافئ على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحارا على جنوب الصعيد.

بعد غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة

وتابعت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه فور غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، إذ أن الطقس ما زال شديد البرودة، وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على الأنحاء كافة، ومن المتوقع له أن يستمر كذلك على مدار هذا الأسبوع، ومع السبت المقبل سنشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

الحرارة في القاهرة ببداية رمضان ستكون 34 درجة

وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة للقاهرة الكبرى في بداية شهر رمضان ستكون 34 درجة مئوية، مع ارتفاعات تدريجية بدرجات الحرارة لكن نسب الرطوبة في الكتل الهوائية ستكون منخفضة، وبالتالي فإن الإحساس بدرجات الحرارة لن يكون مماثلا لما يحدث في فصل الصيف.