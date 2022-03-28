«التضامن»: أنقذنا 5140 طفلا من التسول في الشوارع «فيديو»

أعلن حازم الملاح، المتحدث الإعلامي باسم برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» بوزارة التضامن الاجتماعي، 5140 طفلًا من التسول في الشارع، ما بين دمج أسري ودمج داخل المؤسسة.

ونصح الملاح المواطنين، خلال لقاء برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، بعدم منح المتسولين في الشوارع أي مبالغ مالية، موضحًا: «التسول ظاهرة ترهقنا جميعا، هناك حالات كثيرة في الشارع ترفض الاستجابة لنا، لأن لهم مكان إقامة يبيتون فيه، بيستسهلوا، وبياخدوا فلوس من الناس في الشارع، وأقول للمواطنين بلاش ندفع فلوس في الشارع، لأننا كده بنقولهم خليكم في الشارع ونساعد غيرهم إنهم يبقوا موجودين هناك».

من يريد المساعدة يمكنهم التواصل معنا في الوزارة

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى»: «من يريد المساعدة ويكون لهم دور في التعامل مع هذا الوضع، يمكنهم التواصل معنا في الوزارة، وسنوجههم إلى الأماكن التي تحتاج إلى دعم وشراكة، لكن بلاش ندفع فلوس في الحالات الشارع».

أنقذنا 5140 طفل ما بين دمج أسري ودمج داخل مؤسسة

وتابع المتحدث الإعلامي باسم برنامج «أطفال وكبار بلا مأوى» بأنهم سيغلظون عقوبة التسول؛ منعا لزيادتها، مؤكدًا: «طبقا لآخر إحصائية أصدرناها، فقد أنقذنا 5140 طفلا، ما بين دمج أسري ودمج داخل مؤسسة، وبالتالي فإن لدينا مؤسسات مؤهلة تتعامل معهم فورا، ونفس الحال بالنسبة إلى كبار بلا مأوى».