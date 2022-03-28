مصر تتصدر قائمة الدول العربية المنتجة للصُلب في فبراير 2022

تصدرت مصر قائمة الدول العربية الأعلى إنتاجا للصلب خلال شهر فبراير الماضي بإنتاج 796 ألف طن، مقارنة بـ766 ألف طن لنفس الشهر من العام الماضي وبنسبة زيادة 3.9%، وفقا لأحدث تقارير الاتحاد العالمي الصلب العالمية، الذي يرصد الإنتاج العالمي في 64 دولة.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بإنتاج 715 ألف طن، مقارنة بنحو 673 ألف طن وبنسبة زيادة 6.2%، كما جاءت الامارات فى المرتبة الثالثة بإنتاج 180ألف طن مقارنة بـ228 ألف طن، وبنسبة تراجع 21%، ثم قطر بإنتاج 86 ألف طن، مقارنة بـ 77 ألف طن، وبنمو 11%، ثم في آخر القائمة ليبيا 62 ألف طن، مقارنة بـ 72 ألف طن، وبتراجع 13.8%.

تراجع الإنتاج العالمي

وأظهر التقرير وفقاً للبيانات الأولية التي أعلنها الاتحاد العالمي للصلب عن إنتاج العالم خلال شهر فبراير الماضي، فقد بلغ إنتاج الصلب الخام 142.7 مليون طن، بتراجع -5.7% عن إنتاج شهر tفبراير عام 2021، وأرجع التقرير هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إنتاج الصين بنسبة -10%، أكبر منتج ومستهلك للصلب في العالم ، وتراجع الانتاج في معظم مناطق العالم بأثناء منطقة افريقيا و الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية التى تمثل حوالي 12% فقط من إنتاج العالم.

الصين في المقدمة

وكشف التقرير عن تصدر الصين، الدول المنتجة للصلب في فبراير الماضي، قائمة المنتجين العالميين، بإجمالي إنتاج 75 مليون طن وبنسبة تراجع 10% مقارنة بانتاج شهر فبراير 2021، تليها الهند بانتاج 10.1 مليون طن بزيادة 7.6%، وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بإنتاج 7.3 بتراجع 2.3%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغ إنتاجها 6.4 مليون طن، بنسبة تراجع 1.4%، وروسيا بإجمالي إنتاج 5.8 مليون طن، وبنسبة تراجع بلغت 1.4%.