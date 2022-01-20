ارتفاع الطلب الصيني على الصلب «الخُردة».. و70% من الواردات يابانية

بلغت واردات الصين من الصلب المعاد تدويره في عام 2021 ما يقارب 553 ألف طن بعد فجوة استمرت عامين، حيث أظهرت أحدث أرقام جمركية أنّ الصين استوردت 553053 طن متري من الفولاذ المعاد تدويره في عام 2021، بعد السماح بتدفق المواد الخام عقب توقف دام لعامين.

أكثر من 70% من واردات الحديد يابانية

وساهمت الشحنات القادمة من اليابان بنسبة 70.4% من الواردات عند 389.276 طن متري، تليها كوريا الجنوبية عند 95.915 طن متري، وارتفعت التدفقات الوافدة بأكبر قدر خلال الربع الثاني من العام، حيث كان العديد من المشترين غير متأكدين من لوائح الاستيراد الصينية الجديدة في الربع الأول.

فيما بدأت التدفقات تتناقص أواخر مايو، حيث سعت الصين إلى تهدئة أسعار الصلب المرتفعة، مع الصلب المعاد تدويره عند أعلى مستوياته في السوق الخارجية.

جولدمان ساكس الطلب على الحديد يتضرر خلال النصف الثاني من 2021

وبحسب مذكرة لـ«جولدمان ساكس»، تضرر الطلب في النصف الثاني من العام بسبب تخفيضات الإنتاج بسبب القيود المفروضة على استهلاك الطاقة في الصين وضوابط البيئة، وانخفضت وارداتها من الصلب المعاد تدويره إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر عند 11878 طنا متريا في أكتوبر.

وعاد الاهتمام بالشراء في أواخر الربع الأخير، حيث تراجعت أسعار الصلب المعاد تدويره في اليابان، لكن التجارة كانت مملة وسط حالة عدم اليقين العالية في سوق العقارات المتعثر في الصين.

وفرضت الصين قيودًا على دخول منتجات النفايات الأجنبية إلى البلاد اعتبارًا من يناير 2018 ووسعت سياستها لتشمل الخردة الحديدية في 31 ديسمبر 2018.

وأدى الحظر إلى تباين أسعار التوريد المحلية والدولية، ما أفاد الموردين المحليين الذين ليس لديهم منافسة من الموردين الخارجيين، وتم تصدير النفايات الحديدية غير المعالجة إلى الصين بكميات ضخمة قبل الحظر، حيث جعلت العمالة الرخيصة معالجتها فعالة من حيث التكلفة.