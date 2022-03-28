البورصة تستهل التعاملات على صعود جماعي

شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي في مستهل جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.36% إلى مستوى 11586.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.10%، عند مستوى 1972.67 نقطة.

«إيجي إكس 100» يصعد 0.07%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.07%، مع بداية التداولات عند مستوى 2981.71 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.02% عند مستوى 1980.11 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداول، وقت كتابة التقرير 149.5 مليون جنيه، من خلال التداول على 28.9 مليون سهم عبر تنفيذ 6408 صفقة، فيما جرى التداول على 161 سهمًا، ارتفع 13 سهمًا منها، فيما انخفض 13 سهمًا واستقر 124 أسهم دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 842 مليون جنيه، مسجلاً في الوقت الحالي 742.914 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لدعم 11600 نقطة

وقال حسام عيد محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إنَّ استقرار مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 11400 نقطة، يتجه المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11600 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11800 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 2000 نقطة

ويتوقع «عيد» أنَّ استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 1960 نقطة قد يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2000 نقطة، أما في حالة عدم نجاح المؤشر السبعيني في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي قد يختبر مستوى الدعم الثاني وهو 1900 نقطة.