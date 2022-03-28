وزير الخارجية: نحاول تحقيق السلام المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين

عبّر سامح شكري وزير الخارجية عن سعادته بحضور القمة المشتركة بين مصر والإمارات والبحرين والمغرب وأمريكا وإسرائيل، واصفًا إياها بالفريدة من نوعها، قائلًا إنَّ «الوزراء هنا من أجل مواجهة كل التحديات في المنطقة».

شكري: لدينا الفرصة من أجل تقوية العلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك بين وزراء خارجية الإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، أنَّ الذكرى الـ43 للسلام بين مصر وإسرائيل انعكست على العلاقات بين البلدين، موضحًا «عملنا على تطبيع وتسوية العلاقات مع إسرائيل في الـ43 عامًا المنصرمة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، ولدينا الفرصة من أجل تقوية العلاقات والترابط والعلاقات المهمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين».

وتابع وزير الخارجية: «على إسرائيل وفلسطين العيش معًا سويًا جنبًا إلى جنب في سلام تام، وهذا ما تمّ تسليط الضوء عليه في تلك المحادثات والمباحثات، ونحن نحاول في السنوات الماضية تسوية العلاقات وتحقيق السلام المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمصريين في المنطقة من أجل شعوب المنطقة».

شكري: على إسرائيل وفلسطين العيش معًا في سلام

وأضاف وزير الخارجية أنَّ «هناك سبل لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي نشكرها على التنسيق والتعاون الفهم الكامل، ولذلك وصلنا هنا من أجل إدانة جميع وسائل العنف، ولتحقيق الترابط بين العالم من المسلمين والمسيحيين، وهو ما أظهره الرئيس عبدالفتاح السيسي بغرض تعزيز سبل التعاون والسلام والأمن في المنطقة ومقاومة أي تدخلات أجنبية لحماية أمننا الوطني الداخلي».

واستكمل شكري، خلال كلمته، أنَّ المؤتمر المشترك يستهدف تعزيز سبل التعاون لتحقيق السلام بالمنطقة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع إسرائيل، وتحسين وسائل التعاون من أجل مصلحة المنطقة، مختتمًا حديثه بقوله:« نحن نتطلع قدما من أجل تحقيق الفهم المتبادل في العديد من القضايا المهمة والمتنوعة».