محمود المهدي: منة عرفة لا تمانع اعتزال الفن.. وانفصلنا بسبب الضغوط

أثار محمود المهدي ومنة عرفة، جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد انفصالهما للمرة الثانية، وإطلاق الزوج الشاب العديد من التصريحات، وجه خلالها انتقادات لاذعة لبعض الفنانين، على رأسهم أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وإلهام شاهين وبدرية طلبة.

محمود المهدي: لم أطلق منة عرفة

قال محمود المهدي، خلال حواره مع «الوطن»، إنّ الطلاق لم يقع على منة عرفة، رسميًا، بينما ما حدث مجرد انفصال فقط، لافتًا إلى وجود محاولات للصلح حاليًا: «البعض تدخل بيننا مؤخرًا، ونصحنا بالابتعاد لفترة ما، حتى تهدأ الأمور، خاصة أنّ الفترة الأخيرة شهدت ضغوط عدّة، بسبب آرائي الفنية، التي يرفضها البعض».

الانفصال بسبب رفضي للمشاهد الساخنة

أضاف المهدي، أنّ «انفصالي عن منة عرفة في المرتين، كان بسبب رفضي الدائم للمشاهد الساخنة، وهذا سبب إزعاجًا لبعض الفنانين، رغم أنّ منة توافقني في هذا المبدأ تمامًا، وهي ترفض أداء هذه المشاهد في أي عمل فني، لكن تعرضنا سويًا لضغوط، وقررنا الانفصال».

تجربتها في مسلسل «إلا أنا» كانت مهمة جدًا

حول إمكانية اعتزال منة عرفة، لرفضها المشاهد الساخنة والقبلات، قال محمود المهدي: «منة ليس لديها مانع في الاعتزال، فمن الوارد أنّ تعتزل، لكن هي تُحب التمثيل بشكلٍ ضخم»، متابعًا: «كنت قلت لها معنديش مانع لما يجي لك دور كويس تعمليه، زي تجربتها في مسلسل (إلا أنا)، من خلال حكاية حلم حياتي.. كان تجربة فنية جيدة جدًا، وبها رسالة هادفة».

وتابع: «لما تعمل حاجة زي كده، هقف معاها وأشجعها، منة أصلًا مش محتاجة تقدم حاجة فيها عري وإغراء.. هي مؤمنة إنّ الحاجات دي مفيهاش رسالة وقيمة فنية».

وأكد المهدي، أنه لم يكن يتدخل في اختيارات زوجته الفنية إطلاقًا، أو قراءة السيناريو حتى، قائلًا: «أنا مش بدخل في أي تفاصيل بشغلها، هي ممكن تقولي تفاصيل الدور ونتكلم فيه، بس هي بتقرأ السيناريو مع نفسها، أنا عندي ثقة فيها، وهي عارفة من نفسها أنا عايز إيه».