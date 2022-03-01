آخر ظهور لـ محمود المهدي ومنة عرفة قبل الانفصال: الحب دائما للأوفياء

تصدّر محمود المهدي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصًة بعدما كشف انفصاله عن زوجته الشابة منة عرفة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمود المهدي: الحمد لله على كل شيء.. ربنا يوفقها ويوفقني

وكتب محمود المهدي، «تمّ الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني»، وذلك عبر خاصية «استوري» من خلال حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

محمود المهدي قبل الانفصال منة عرفة: الحب محتاج نفوس نقية

ولكن قبل الانفصال نشر الفنان محمود المهدي، صورة برفقة زوجته النجمة الشابة منة عرفة، عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقًا عليها: «الحب مش محتاج فلوس محتاج نفوس نقية».

زوج منة عرفة يكشف علاقة حبهم ببعضهم البعض

وتابع الفنان محمود المهدي حديثه عن علاقة الحب القائمة بينه وبين زوجته، قائلًا: «عمرها ماكنت مين سبق دائمًا كانت مين صدق، الحب دائما للأوفياء ولمن وعد ومن أعطى دون طلب الحب لمن استحق»، عبر حسابه الرسمي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

كما وجه لزوجته رسالة عبر حسابه «انستجرام»، قائلًا: «ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحبّ، أحببتك أكثر، عارفه ليه لـني حسيت معاكي لأول مرة في حياتي يعني أي كلمة عوض».

الانفصال الأول لـ منة عرفة ومحمود المهدي

ولكن هذا الانفصال لم يكن الأول للزوجين، إذ انفصل محمود المهدي عن منة عرفة، خلال شهر نوفمبر الماضي، إذ كشف عن انفصاله عبر«انستجرام»، قائلًا: «ربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».