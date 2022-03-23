محمود المهدي: انفصلت عن منة عرفة بسبب «الممثلين».. وفيه محاولات للصلح

أكد المُمثل الشاب محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة منة عرفة، لكن لم يقع الطلاق بشكل رسمي حتى الآن كما يزعم البعض.

وقال محمود المهدي، لـ«الوطن»، إنّه جرى الانفصال عن منة عرفة، بعد موقفه الأخير تجاه نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، لافتًا إلى تعرض زوجته لبعض الضغوط لعدم العودة له، بما يضمن الحفاظ على حياتها الفنية.

محاولات للصلح بين محمود المهدي ومنة عرفة

وأشار محمود المهدي، إلى تدخل بعض الأطراف خلال الآونة الأخيرة، بشأن التصالح وإزالة أي خلافات بينه وبين منة عرفة، ولكن لم يحسم قرار العودة بعد.

انفصال محمود المهدي عن منة عرفة

وكشف محمود المهدي، في وقت سابق، انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الثانية.

وكتب عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مطلع شهر مارس الجاري: «تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، وربنا يوفقها ويوفقني».

وأضاف محمود المهدي، بعد أيامٍ قليلة من الانفصال: «فيه كام حد لقيته باعت أني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كده، لحد ما ينزل الفيلم، واتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشاكل، أنا دافعت عنها لما جت سيرتها، ولما رديت على كبيرهم وقولت الحقيقة حصل اللي حصل، لو أنا حابب أتشهر كنت عملت زي الأغلبية».

وتابع: «أما عن الحياة الخاصة مش هعلنها على السوشيال ميديا، وبتمنى الخير والله لأي حد كان في حياتي وربنا يوفق الجميع في الخير ويهدينا جميعا».