محمود المهدي بعد انفصاله عن منة عرفة: «ربنا اللي بيرزق»

قال محمود المهدي زوج منة عرفة بعد إعلان انفصالهما اليوم، إنَّه سيظل على موقفه الرافض للمشاهد الرومانسية والقبلات في مجال التمثيل حتى لو عاش وحيدًا، على حد قوله.

وكتب «المهدي»، عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام في إشارة لوصفه القبلات والمشاهد الرومانسية بالفساد، قائلًا: «ربنا اللي بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد، حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معانا».

زوج منة عرفة يهاجم إلهام شاهين

وكان محمود المهدي، قد دخل في أزمة حادة خلال الساعات الماضية بعد انتقاداته اللاذعة للفنانة إلهام شاهين التي عبّرت عن رفضها لتصريحات زوجته بشأن رفضها بعض هذه المشاهد، وقوله عنها: «في واحدة من الوسط الحلو ده، بتقول اللي رافض مشاهد البوس ميشتغلش، حد يضحي ويتجوزها عشان نخلص».

وشن هجومًا على الوسط الفني، واصفًا ما يقدم بالفن الهابط، متسائلًا: «هو فين الفن ده؟». فيما رفض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تصريحات المهدي، واصفًا إياه بالنكرة، رافضًا التطاول على الفن والفنانين.

وبدوره ردّ زوج منة عرفة عن الهجوم الذي طاله: «يعني لو قولت إن ضد رأي مراتي، وإنها تتباس كانوا شالوني على الراس، كنت فاكر إن في ناس هتقف معايا عمر الراجل ما تكسره حاجة».

محمد نجاتي يقدم شكوى ضد زوج منة عرفة

وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن فيها الانفصال بين الثنائي، أولها في شهر نوفمبر الماضي، وعادا لبعضهما قبل مرور 48 ساعة، وذلك بعد ما قاله الزوج إنَّه رجل شرقي وهناك أمورًا لا يقبلها بالوسط الفني، وذلك في إشارة للمشاهد التي جمعته وزوجته مع الفنان محمد نجاتي، إذ كان من المفترض أن يمسك يدها ليتابع نبضها خلال تصوير مشاهد جمعتهما في مسلسل «101».

وتبادل المهدي ونجاتي الاتهامات فيما بينهما واضطر معها الأخير لتقديم شكوى ضده بنقابة المهن التمثيلية، وتأكّيده أنَّه يرفض مثل هذه الاتهامات الرخيصة أو اللعب مع الأطفال.