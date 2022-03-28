عاجل.. المؤبد لـ4 متهمين للشروع في قتل طفل لسرقة «التوك توك»

قضت الدائرة 20 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، وذلك لإدانتهما بالشروع في قتل طفل لسرقة التوكتوك الخاص به، بعد تكبيله والزج به في ترعة بمنطقة الحوامدية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف إدوارد ذكي وأمانة سر أحمد فتحي.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7307 لسنة 2020 جنايات قسم الحوامدية، والمقيدة برقم 5617 لسنة 2020 کلی جنوب الجيزة، قيام المتهمين «ربيع. م، 32 عاما، فلاح»، «محمد. س، 20 عاما، كهربائي»، «وليد. م، 38 عاما، جامع قمامة»، «عيد. ن، 39 عاما، سائق»، بالشروع في قتل الطفل المجني عليه «فريد أبو الفضل»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن أعدوا لذلك الغرض «سلاح ناري، وقيد بلاستيك».

تفاصيل الواقعة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى منطقة بعيدة عن السكان أثناء قيادته التوكتوك الخاص به لسرقته بعدما طلبوا منه توصيله، وعندما وصلوا لمكان الواقعة أشهروا أسلحتهم في وجهه وقيدوه وزجوا في مجري مائي قاصدين من ذلك قتله، إلا أنه خاب ظنهم لا دخل لارادتهم به وهو استغاثته بالأهالي.

واقترنت هذه الجناية، بجنحة أخري وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرقوا المركبة «توكتوك» المملوكة للمجني عليه «محمود» والهاتف المحمول المملوك للمجني عليه الطفل «فريد أبو الفضل»، المبيين وصفا وقيمة بالأوراق بالإكراه الواقع على الأخير بأن استدرجوه أثناء قيادته لها إلى منطقة بعيدة عن الأعين وارتكبوا الجناية سالفة البيان لشل مقاومته فتمكنوا من الاستيلاء على المركبة وفروا هاربين، فضلا عن حيازتهم واحرازهم أسلحة نارية بندقية خرطوش.