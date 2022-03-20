المؤبد لـ7 من أسرة واحدة بتهمة الشروع في قتل 3 أشقاء بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم، بمعاقبة 7 متهمين من أسرة واحدة بالسجن المؤبد لكل منهم «غيابيًا»، بتهمة الشروع في قتل 3 أشقاء وابن أحدهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين علي أحمد رجب وحسام محمد المكاوي وحسام الهجرسي، وسكرتارية أحمد رمزي.

الشروع في قتل 3 أشقاء وابن أحدهم

تعود أحداث القضية رقم 1357 لسنة 2021 جنايات الحسينية، والمقيدة برقم 110 لسنة 2021 كلي شمال الزقازيق، إلى تلقي مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد باتهام كل من «محمد. ح . إ . ح» و«السيد. ع . ح . ن» و«علي . س. ع» و«عيد . م . ب» و«حافظ . أ . ت» و«سليمان . ح . إ» و«محمد. ح . ح»، لأنهم في يوم 1 يوليو 2021 شرعوا في قتل المجني عليهم «علي . م . ع» و«حسين . م . ع» و«حسن . م . ع» و«محمد . م . ع»، حيث انهالوا عليهم بالضرب مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا خشبية وماسورة حديد، بسبب خلافات بينهم، ما أدى لإصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

المؤبد للمتهمين غيابيًا

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبتهم بالسجن المؤبد لكل منهم «غيابيًا».