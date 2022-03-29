11 شرطا للحصول على قرض شخصي لأصحاب المهن الحرة من البنك الأهلي

في إطار قيام البنك الأهلي بشكل مستمر، بتقديم كل الفرص المختلفة للحصول على قروض مالية لتمويل ودعم المشروعات المالية الصغيرة والكبيرة والمتناهية الصغر، وذلك بناء على سياسة البنك والدولة المصرية في السنوات الأخيرة، لزيادة فرص العمل في السوق المصرية، والقضاء على البطالة.

وفي إطار هذه السياسات يقدم البنك الأهلي المصري، قروضا خاصة لأصحاب المهن الحرة، بكل أشكاله، وهي قروض تصل إلى 1.5 مليون جنيه، وذلك بأقل الفوائدة الميسرة عليها، بالإضافة إلى زيادة فترة السداد التي تصل إلى 7 سنوات، وأيضا وضع البنك إمكانية تقليل نسبة الفائدة على القرض في حالة نجاح العميل في تسديد بعض الدفعات المالية في أوقات أقل من المدة المحددة للتسديد.

اعرف قروض البنك الأهلي للمهن الحرة

- قيمة القرض المقدم، لا يزيد 1.5 مليون جنيه، وتصل إلى 2 مليون لأطباء.

- فترة السداد 7 سنوات.

مميزات قروض أصحاب المهن الحرة

- يقوم البنك الأهلي بالتأمين المجاني على حياة العميل، كما يقوم بالتامين عليه فى حالة الاصابة بعجز كلي.

- قرض المهن الحرة لا يستلزم وجود ضامن.

- الفائدة المرتبطة بقيمة القرض، تقل كلما زادت القيمة المسددة بالقرض قبل نهاية المدة.

الشروط والاوراق المطلوبة

- أن يكون طالب القرض عميل للبنك على الآقل لمدة عام قبل طلب القرض.

- ان تكون مدة نشاطه التجاري لا تقل عن 3 سنوات.

- فى حالة إذا كان مقدم الطلب ليس عميل للبنك الاهلي، يجب ان يكون نشاطه التجاري مر عليه 5 سنوات.

- الأ يقل عمر طالب القرض عن 21 سنة، ولا يزيد عن 65.

- تقديم صورة من بطاقة القومي حديثة.

- تقديم صورة من احد مرافق"غاز، كهرباء، مياه"، على ان يكون حديث لمقر السكن والنشاط.

- صورة من البطاقة الضربية سارية.

- صورة من مستخرج سجل تجاري حديث.

- صورة من رخصة مزاولة المهنة.

- صورة من عقد تاسيس النشاط التجاري، وملخص العقد لتحديد حصص الشركاء فى النشاط التجاري فى حالة «وجود شركاء».

- تقديم كشف حساب بنكي شخصى على أن يكون جديدا، أو كشف حساب للنشاط التجاري، على أن يكون معتمدا لعام على الأقل.

- التقديم من خلال الرابط الإليكتروني.