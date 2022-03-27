شروط الحصول على وحدة سكنية بمشروع جنة من البنك الأهلي

تبدأ وزارة الإسكان، اليوم، في تلقي طلبات حجز وحدات سكنية لمتوسطي الدخل لمشروع جنة، والتي أعلن عنها من قِبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتقسيطها بفائدتي 3%، و8% على 30 سنة.

شقق مشروع جنة

وسيتم حجز الشقق جاهزة التشطيب في مشروع جنة، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبدالحميد الرئيسة التنفيذية للصندوق، إنّه سيسمح فقط للمواطنين الذين دفعوا مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة، ورفعوا مستنداتهم والأوراق المطلوبة للدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق، مؤكدة أنه لا يسمح للعملاء الراغبين في الحصول على شقة، وقدّموا في مشروعي سكن مصر ودار مصر.

وفي السياق نفسه، نشر البنك الأهلي المصري شروط الحصول على شقة تمويل عقاري لمتوسطي الدخل بسعر فائدة 8% وهي مشروع جنة ويتم تقسيطها لمدة 20 سنة.

البنك الأهلي شروط الحصول على شقة

قال البنك الأهلي، إنه يجب توافر شروط عدة للحصول على شقة متوسط الدخل، وهي:

- أن يكون الحد الأقصى لصافي الدخل بالنسبة للأعزب 10 آلاف جنيه شهريًا، و14 ألف جنيه شهريًا بالنسبة للأسرة.

- تصل مدة القرض إلى 30 سنة.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية يصل إلى 1.1 مليون جنيه على أن تكون الدفعة المقدمة المسددة من العميل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كحد أدنى.

- تتراوح سعر الوحدة بين 1.1 مليون إلى 1.4 مليون جنيه، وتكون قيمة الدفعة المقدمة المسددة من العميل كحد أدنى تبلغ 20% من إجمالي قيمة الوحدة.

- أن تكون الشقة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن تشمل المرافق كافة عداد كهرباء – مياه.

- ترسل جميع المستنداته وجواب تخصيص من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي.