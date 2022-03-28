عاجل .. الدولار الأمريكي يتراجع أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

واصل سعر الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه اليوم الإثنين، بقيمة قرش واحد، ليسجل سعر الدولار 18.37 جنيه للبيع و18.27 جنيه للشراء، في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في مصر، مقارنة بسعره في نهاية تعاملات أمس الأحد، بـ18.38 جنيه للبيع و18.28 جنيه للشراء.

تراجع سعر الدولار اليوم

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل طفيف منذ اليوم الثالث لقرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس، إذ كان بلغ سعر الدولار بعد قرار لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» في البنك الأهلي 18.53 جنيه الأسبوع الماضي، قبل أن يصل إلى 18.37 جنيه اليوم الإثنين.

سوق العملات يسجل تباينا أمام الجنيه المصري

وسجل سعر اليورو 20.18 جنيه للبيع و20 جنيهًا للشراء، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 24.22 جنيه للبيع و24.01 جنيه للشراء، أما سعر الدولار الكندي، فسجل أمام الجنيه 14.72 للبيع و14.61 للشراء، بينما سجل سعر كرون الدنماركي 2.71 جنيه للبيع، و2.68 جنيه للشراء.

وبيع الكرون النرويجي بسعر 2.13 جنيه للبيع، و1.11 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، بينما سجل سعر بيع الكرونا السويدية 1.95 جنيه للبيع، و1.93 جنيه للشراء، وبيع الفرنك السويسري بـ19.74 جنيه للبيع و19.55 جنيه للشراء، وبلغ سعر الين الياباني 15.05 جنيه للبيع، و14.83 جنيه للشراء، فيما بيع الدولار الأسترالي بـ13.83 جنيه للبيع و13.70 جنيه للشراء.

أما العملات العربية في البنك الأهلي المصري، فسجل الدينار الكويتي 60.38 جنيه للبيع مقابل 57.76 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي 4.89 جنيه للبيع و4.86 جنيه للشراء، وبيع الدرهم الإماراتي 5 جنيهات للبيع، و4.97 جنيه للشراء، وتم تسعير الدينار البحريني بـ48.72 جنيه للبيع، و47.20 جنيه للشراء، وبيع الريال العماني بـ47.71 جنيه وسعر الشراء كان 46.37 جنيه، أما الريال القطري فبيع بسعر 5.02 جنيه والشراء بـ4.68 جنيه، والدينار الأردني بـ25.94 للبيع، و25.41 للشراء.