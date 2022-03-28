«ابني مطعمك أون لاين».. خدمة جديدة من البنك الأهلي للمواطنين

أعلن البنك الأهلي المصري عن خدمة جديدة لأصحاب المطاعم ومحلات المشروبات، حيث يمكن لصاحب المطعم الاستفادة من 0% عمولة على كل المعاملات الإلكترونية، من دون رسوم معاملة على المدفوعات الإلكترونية، ودون عمولة مبيعات على المتجر الإلكتروني.

مطعمك أون لاين

وقال البنك الأهلي، فى بيان اليوم، للمواطنين ولجميع أصحاب المطاعم بأنواعها: «عندك مطعم أو مشروع مأكولات ومشروبات؟ دلوقتي لازم تبدأ تبيع أون لاين وتوصل لعملاء أكثر، 2022 هي فرصتك علشان تكبر مشروعك وأرباحك، استمتع بـ0% عمولة مبيعات على المحل الإلكتروني، و0% رسوم معاملة على المدفوعات الإلكترونية، مع البنك الأهلي المصري وZvendo Food.

ونشر البنك الأهلي طريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك؛ ليتمكن العملاء من الدخول والاشتراك في الخدمة الجديدة.

كان البنك الأهلي المصري أعلن، منذ أيام، عن شهادات ادخار جديدة فائدتها 18% لمدة عام.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9.25% و10.25% و9.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9.75%.

سعر الفائدة

وقال البنك المركزي في بيان له إنه حرصا على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

وتبع البنك أنه في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

لجنة السياسة النقدية

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.