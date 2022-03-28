إمساكية رمضان 2022 في إسكندرية .. 14 ساعة صيام في أول يوم

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، فتتجه أنظار أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى إمساكية شهر رمضان 2022 في إسكندرية، لمعرفة مواعيد الأذان وعدد ساعات الصوم، استعدادًا للشهر الكريم، إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلًا عن تعديل مواعيد العمل واللقاءات لتتناسب مع ساعات الصيام.

إمساكية أول أيام رمضان 2022 في إسكندرية

يستعرض «الوطن» في هذا التقرير إمساكية شهر رمضان 2022 في إسكندرية التي تحوي مواعيد الأذان وعدد ساعات الصوم، وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، الذي ينطلق يوم السبت المقبل حيث تبدأ أولى أيام رمضان في 2 أبريل خلال الساعة 4:19 فجراً ويختتم الصوم في 6:20 مساء.

إمساكية الأسبوع الأول من رمضان 2022 في إسكندرية

يوم السبت 1 رمضان في الإسكندرية، الموافق 2 أبريل: الفجر 4:19 صباحا، الشروق 5:48 صباحا، الظهر 12:04 مساء، العصر 3:36 مساء، المغرب 6:20 مساء.

يوم الأحد 2 رمضان، الموافق 3 أبريل: الفجر 4:18 صباحا، الشروق 5:47 صباحا، الظهر 12:04 مساء، العصر 3:37 مساء، المغرب 6:21 مساء.

يوم الإثنين 3 رمضان، الموافق 4 أبريل: الفجر 4:16 صباحا، الشروق 5:46 صباحا، الظهر 12:03 مساء، العصر 3:37 مساء، المغرب 6:22 مساء.

يوم الثلاثاء 4 رمضان، الموافق 5 أبريل: الفجر 4:15 صباحا، الشروق 5:45 صباحا، الظهر 12:03 مساء، العصر 3:37 مساء، المغرب 6:22 مساء.

يوم الأربعاء 5 رمضان، الموافق 6 أبريل: الفجر 4:13 صباحا، الشروق 5:43 صباحا، الظهر 12:03 مساء، العصر 3:37 مساء، المغرب 6:23 مساء.

تغييرات في إمساكية رمضان 2022 في إسكندرية

وبحسب إمساكية رمضان 2022 في إسكندرية، يتبين أنه مع مرور كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك، يقل موعد صلاة الفجر دقيقة لمدة يومين وفي اليوم الثالث دقيقتين، ويستمر هذا الأمر على ذات النهج، بينما تستمر صلاة المغرب في ذات الوقت لمدة يومين وترتفع في اليوم الثالث دقيقة ويستمر هذا الأمر خلال شهر رمضان 2022.