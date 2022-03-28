مرقسية الإسكندرية ترفع عدد القداسات إلى 18 مع النصف الثاني للصوم الكبير

كثفت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية عدد القداسات الإلهية خلال النصف الثاني من الصوم الكبير الذي انطلق اليوم الاثنين، حيث انتصف ذلك الصوم الذي يُختتم يوم الأحد 24 أبريل المقبل بعيد القيامة المجيد.

وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية المواعيد الجديدة وطرق الحضور الخاصة بالقداسات الإلهية التي تقام خلال النصف الثاني من الصوم الكبير الذي يصومه الأقباط في الوقت الراهن، حيث تقرر رفع عدد القداسات إلى 18 قداسًا إلهيًا خلال الأسبوع الواحد من الصوم والذي يبدأ كل اثنين حتى الأحد، حيث تباينت طرق حضور المصلين، أولها بالحجز المسبق، وثانيها بدون حجز مسبق معتمدين على نظام أسبقية الحضور.

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية للكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية فإن قداسين يوم الجمعة فقط هما بالحجز المسبق بينما سائر القداسات تتم بأسبقية الحضور في تغيير جديد لطرق حضور القداسات منذ انتشار فيروس كورونا.

طرق حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد وطريقة حضور القداس الإلهي في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كأحد أبرز الكنائس في مدينة الكرسي البابوي والتي يسير على نهجها كنائس المدينة، وذلك خلال فترة صوم الميلاد المجيد، حيث تقرر إقامة 18 قداسًا إلهيًا خلال أسبوع الصوم المقدس، الذي انتصف أمس بالأحد الرابع الذي يسمى أحد السامرية والذي يشير وفقاً للمعتقد الكنسي إلى تسليح الخاطئ بكلمة الله.

مواعيد القداس الإلهي خلال النصف الثاني من الصوم الكبير في الإسكندرية

- الاثنين: من 10 إلى 12، ومن 12 إلى 2 ظهرًا، ومن 2 إلى 4 عصرًا، وجميعها بأسبقية الحضور.

- الثلاثاء: من 12 إلى 2 ظهرًا، ومن 2 إلى 4 عصرًا، ومن 4 إلى 6 المغرب، وجميعها بأسبقية الحضور.

- الأربعاء من 12 إلى 2 ظهرًا، ومن 2 إلى 4 عصرًا، ومن 4 إلى 6 المغرب، وجميعها بأسبقية الحضور.

- الخميس: من 10 إلى 12، ومن 12 إلى 2 ظهرًا، ومن 2 إلى 4 عصرًا، وجميعها بأسبقية الحضور.

- الجمعة من 7 إلى 9 ، ومن 9 إلى 11 صباحًا وكلاهما بالتسجيل المسبق.

- السبت من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحًا وكلاهما بأسبقية الحضور.

- الأحد من 6 إلى 8 ، ومن 8 إلى 10 صباحًا وكلاهما بأسبقية الحضور.