ارتفاع تداول البضائع في ميناء الإسكندرية 2% في فبراير الماضي

أعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تحقيق تزايد في معدلات التداول خلال شهر فبراير من العام الجاري مقارنة بشهر فبراير من العام السابق إذ شهدت حركة التداول زيادة بنسبة 2%.

البضائع العامة تصدرت طليعة البضائع التي شهدت ازديادا

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن البضائع العامة تصدرت طليعة البضائع التي شهدت ازدياداً بنسبة 40% خلال شهر فبراير عن الشهر المثيل من العام السابق، حيث تم تداول أكثر من 563 ألف طن.

وأوضح في بيان له أن كميات البضائع المحواه قد ارتفعت خلال شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 26% عن فبراير من العام السابق بإجمالي 2,2 مليون طن حيث تم تداول حوالي 139 ألف حاوية مكافئة تقريباً.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية إلى أن كميات بضائع الصب السائل قد ارتفعت بنسبة 1% خلال شهر فبراير من العام الجاري عن الشهر المثيل من العام السابق حيث تم تداول حوالي 549 ألف طن وإرتفعت عدد سفن الصب السائل بنسبة 18% ؛ لتبلغ إجمالي كميات البضائع المتداولة في هذا الشهر أكثر من 5,3 مليون طن من مختلف أنواع البضائع.

بضائع صادرة بـ 1.8 مليون طن

ولفت إلى أن حجم البضائع الصادرة من خلال الهيئة العامة لميناء الإسكندرية قد بلغ 1,8مليون طن خلال شهر فبراير 2022 بزيادة قدرها 30,8% عن الشهر المثيل من العام السابق.

وأكد «بريقع» أن هذه الزيادات في معدلات التداول وحركة الملاحة تأتي في ظل تعليمات وتوجيهات الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارةؤ بتحقيق الإحترافية في أداء الأعمال من قبل أطقم الإرشاد والقطر بالميناء وكذا إتباع العاملين بالهيئة للسبل التكنولوجيا المتقدمة لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة برسو السفن ومغادرتها ورفع المعدلات القياسية لعمليات الشحن والتفريغ والسعي المستمر لتقليل التكدسات بالميناء.