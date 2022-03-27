سلع مخفضة بمعرض «أهلا رمضان» في الإسكندرية.. الكرتونة بـ50 جنيها

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الأحد، إن تم توفير كرتونة «أهلًا رمضان» بأسعار مناسبة للجميع تصل إلى 50 جنيه، وتتكون من كيلو أرز، و2 كيلو سكر، وعلبة سمن، وعلبة صلصة، ويمكن للمواطنين الحصول عليها من داخل المعرض بكل سهولة ويسر.

جولات على المخابز السياحية

جاء ذلك على هامش جولات تموينية يرافقه جمال عمار، وكيل المديرية وسليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية، والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، وعبد الله عثمان مدير إدارة تموين وسط و أحمد السيد مفتش تموين إدارة وسط.

وبدأت الجولات بالمرور على المخابز السياحية التي تنتج الخبز الحر، والمخابز الأفرنجية التي تنتج الرغيف الفينو، والتأكد من تطبيق قرار دولة رئيس الوزراء لتسعير الخبز السياحي والخبز الأفرنجى حيث شملت الجولات التفتيش على إعلان الأسعار، والتأكد من وزن الرغيف السياحي الحر وكذلك الرغيف الفينو ومقابلة المواطنين واستقصاء الآراء حول التزام المخابز بتنفيذ الأسعار والأوزان المعلنة، التي أبدى المواطنين رضائهم عن الأوزان الجديدة بالأسعار الجديدة.

كذلك جرى المرور على بعض المخابز البلدي المدعمة، ومتابعة الأوزان، وجودة رغيف الخبز المدعم، وأرصدة الدقيق الموجودة حفاظًا على أموال الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين.

توفير السلع الرمضانية

واستكملت الجولات بالمرور على عدة فروع من المجمعات الاستهلاكية، للتأكد من توافر السلع الأساسية، واللحوم والدواجن وسلع رمضان بأسعار التخفيضات المعلن عنها، ومقابلة الجمهور المتردد على المجمعات الذي أبدى ارتياحه بتوافر السلع بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق، خاصة اللحوم البلدية والسلع الرئيسية التي شهدت إقبالًا كبيرًا في الشراء من قبل المواطنين.

واختتمت الجولات بالمرور على معارض «أهلا رمضان» ومراقبة حركة الشراء والإقبال من المواطنين، واستطلاع آراء الجمهور عن جودة السلع، إذ يشارك القطاع الخاص بتخفيضات لم يسبق لها مثيل هذا العام.