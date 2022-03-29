علماء صينيون يكتشفون نوع من الفطريات البحرية قادرة على تحليل البلاستيك

يواجه العالم مشكلة كبيرة في عدم تحلل أكياس البلاستيك، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على البيئة، مهددا إياها ومنعكسا بشكل سلبي على التنوع البيولوجي لعدد كبير من الكائنات وخاصة الكائنات البحرية، التي يموت أغلبها اختناقاً من أكياس البلاستيك، التي ينتهى بها الحال كمخلفات في البحار والمحيطات.

1000 عام لتحليل أكياس البلاستيك

وتعود مشكلة البلاستيك في الاستخدام الضخم له مع عدم قدرة تحليله بشكل سريع، حيث إن أكياس البلاستيك تحتاج إلى ألف عام لكي تتحلل وتتلاشى، وهو الأمر الذي يترتب عليه تراكمات وزيادة كبيرة في هذه الأعداد دون القدرة على التخلص منها بشكل آمن.

ورغم محاولات إعادة تدوير البلاستيك نظراً لصعوبة تحلله، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينغوا» إلى اكتشاف باحثين من من معهد علم المحيطات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، نوعاً من الفطريات البحرية، التي يمكنها أن تحلل البولي إيثيلين وأنواعاً أخرى من البلاستيك بكفاءة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أن هذا النوع من الفطريات البحرية، لديه قدرة كبيرة على تحليل بعض المواد البلاستيكية إلى قطع خلال أسبوعين فقط، لافتة إلى أن فريق البحث جمع ما يزيد عن 1000 قطعة من النفايات البلاستيكية من المياه الساحلية بالقرب من شاطئ مدينة تشينغداو منذ عام 2016، ليجدوا النوع المذكور من الفطريات في عينة واحدة من البلاستيك.

تحلل البلاستيك إلى شظايا

وقال سون تشاو مين، قائد الفريق البحثي، إن نوع الفطريات البحرية يتمكن من تقليص البلاستيك وتغيير لونه وتحويله إلى شظايا صغيرة خلال أربعة أشهر تقريباً، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفطريات يمكنه أن يُظهر كفاءة تحلل تبلغ حوالي 95 بالمائة وهو غير ضار بالبيئة.

وتقدم فريق البحث بطلب للحصول على براءة اختراع وطنية لنتائج دراستهم، ليبقى السؤال هل يتمكن هذا النوع من الفطريات البحرية بإنقاذ العالم من مشكلة التلوث بالبلاستيك؟

جدير بالذكر أن هناك أكثر من 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية تتدفق إلى المحيط كل عام لتتحول إلى مواد بلاستيكية دقيقة تدخل السلسلة الغذائية العالمية، ما يشكل تهديداً كبيرا ًللنظام البيئي البحري.