وزير الزراعة يفتتح معرض السلع الغذائية ومهرجان التمور بحديقة الأورمان

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض المنتجات والسلع الغذائية، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة.

وصرح وزير الزراعة، في بيان، اليوم الاثنين، بأن الدولة المصرية لديها معارض ومبادرات كثيرة، وعلى رأسها معرض «أهلاً رمضان» الذي افتتحه مؤخرًا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى معارض «خير مزارعنا لأهالينا» الخاصة بوزارة الزراعة، بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، والحد من الحلقات الوسيطة، لأنها من المنتج إلى المستهلك مباشرة، دون وسطاء، وبجودة عالية، من إنتاج مزارع وزارة الزراعة، لافتًا ان هناك توجيهات وتعليمات من رئيس الوزراء بمد فترات تلك المعارض، حتى ما بعد شهر رمضان الكريم لتوسيع استفادة المواطنين منها.

21 منفذًا متنقلًا تابعًا لوزارة الزراعة

وأضاف «القصير»، أن وزارة الزراعة بها أكثر من 21 منفذًا متنقلًا، تجوب القرى والمحافظات المختلفة والمناطق النائية، فضلاً عن 171 منفذًا ثابتًا بالمحافظات، تم ضخ العديد من المنتجات والسلع بها، بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى افتتاح معرض آخر كبير بشارع الهرم الرئيسي، يتواجد به العديد من السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.

وزير الزراعة ومحافظ الجيزة افتتحا أيضًا مهرجان التمور الدولي في دورته الثانية، بالحديقة، وعقب الافتتاح قال «القصير» إن الدولة تسعى للنهوض بزراعة التمور، وإن مصر حاليًا هي الأولى على العالم في إنتاج التمور بنحو 1.8 مليون طن.