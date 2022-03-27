الزراعة: توفير تقاوي القطن والذرة والأرز بأسعار مخفضة للمزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الادارة المركزية لإنتاج التقاوي عن توفير التقاوي للمحاصيل الصيفية بسعر التكلفة، وقال الدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الأدارة المركزية لإنتاج التقاوي: «إنه تم توفير التقاوي بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» حيث يتم من خلال ذلك دعم المزارعين بالتقاوي.

إنتاج التقاوي: متوفرة في مديريات الزراعة

أكد إبراهيم لـ«الوطن» أن التقاوي متوفرة في مديريات الزراعة وخاصة لمحصول القطن والذرة والأرز ويتم متابعة بيعها بأسعار مخفضة للغاية، مناشداً المزارعين بالحرص على شراء التقاوي من منافذ معلومة المصدر وعدم الأعتماد على التقاوي من العام السابق، مؤكداً أن تقاوي منتقاه وعالية الإنتاجية مقارنة بالتقاوي الآخرى وثبت تجربتها من قبل المزارعين وتحظى بسمعة طيبة.

وأضاف أن الإدارة خصصت أرقام للإبلاغ عن أي مخالفات على أرقام الخط الساخن لوزارة الزراعة ويحمل رقم 15500 أو 19561 أو خدمة الواتس 01111866710، أو الإدارة العامة للتسويق 0235694050.

اوضح أن الذرة الشامية من الهجين الفردي 10 أبيض و 176 أصفر و 168 أصفر وزن العبوة خمسة كيلو يباع بسعر 200 جنيه، أما الذرة الشامية الهجين الثلاث الأبيض رقم 321 و368 وزن العبوة سبعة كيلو جرامات فتُباع بـ 160 جنيه.

توفير تقاوي القطن من كافة الأصناف

وأكد «ابراهيم» أن العام الحالي تم توفير تقاوي القطن من كافة الأصناف للمساحات المستهدفة والتي سوف تزيد زيادة كبيرة عن العام السابق، وفقاً لتعليمات وزير الزراعة لتباع العبوة وزن 24 كيلو جرام بسعر 300 جنيه والعبوة وزن 12 كيلو تباع بسعر 150 جنيه.

أما محصول الأرز من الحبة العريضة وزن العبوة 25 كيلو فيباع بسعر 250 جنيه فقط، أما الحبة الرفيعه وزن العبوة 25 كيلو فيباع بسعر 225 للكيلو، وفيما يتعلق بفول الصويا والذي من المتوقع أن ترتفع مساحته العام الحالي فتم توفير صنف جيزة 111 وزن العبوة 30 كيلو لتباع بسعر 480 جنيه أما العبوة وزن 15 كيلو فتباع بسعر 240 جنيه.

وأشار إلى أن ما يميز تقاوي وزارة الزراعة أنها تراعي السياسة الصنفية وكذلك الخريطة الصنفية في المحافظات المختلفة، وهي خالية من الأمراض والآفات وأسعارها مناسبة للمزارع وتحقق أنتاجية عالية.