وزير الزراعة يفتتح معرض السلع الأساسية في الأورمان اليوم

يفتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في العاشرة صباحا صباح اليوم معرض السلع الأساسية للمواطنين والذي يقام تحت عنوان خير مزارعنا لأهالينا بحديقة الاورمان بالجيزة.

وقال القصير في تصريحات صحفية، إن الحدث يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان المبارك، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت الأسبوع قبل الماضي 21 منفذا متنقلاً للمحافظات، محملة بكافة السلع الأساسية، تحمل منتجات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بأسعار مخفضة.

القصير: توفير السلع عبر 170 منفذا

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة السلع عن طريق 170 منفذا ثابت ومتحرك بشكل دائم تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بشكل كبير، وتبيع جميع السلع التي تحتاجها الأسر، وتأتي تلك المبادرة في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار والعمل على خفض السلع، وتأكيد لتوافر السلع وأنه لا داعي للتكالب عليها.

من جانبه، شدد الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الأنتاج بوزارة الزراعة على توفير لحوم بلدية بمنافذ وزارة الزراعة المختلفة بسعر 130 جنيه للكيلو وكذلك تم توفير البيض بسعر مخفض وجميع أنواع الخضروات والفاكهه والأرز والمكرونة والعسل والزيت والزبدة ومنتجات الالبان والدواجن والبقوليات وجميع تك المنتجات تباع بأقل من سعرها في السوق بنسبة تصل الى 30%.

منتجات الوزارة من المزارع مباشرة

وأكد أن سبب انخفاض سعر المنتجات التي تباع في منافذ وزارة الزراعة لصالح قطاع الانتاج أنها من المزارع مباشرة ولا يتدخل فيها وسطاء وشعارها يحمل «خير مزارعنا لأهالينا» .

يذكر أن مبادرة وزارة الزراعة بحديقة الأورمان تشارك فيها كبريات الشركات المنتجه للخضر والفاكهه في مصر، كما تشارك فيها أيضا كبريات الشركات العاملة في المنتجات الغذائية من البان وجبن.

ويقام بجانب المعرض ايضا مهرجان التمور الذي يعرض التمور من كافة الاصناف ومن بعض الدول العربية ويشهد المهرجان اقبالا متزايدا من الجمهور على التمور بمناسبة شهر رمضان الكريم.