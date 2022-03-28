عاجل .. تدهور حالة عبد الرحمن أبو زهرة.. ونقله لمستشفى آخر خلال ساعات

كشف الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، الذي يتواجد حاليًا في الرعاية المركزة بأحد مستشفيات الدقي، منذ يوم الخميس الماضي.

وقال أحمد أبو زهرة، لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالده عبد الرحمن أبو زهرة، شهدت تدهورًا كبيرًا منذ دخوله المستشفى، مؤكدًا «كان داخل المستشفى حالته أحسن من كده، لكن للأسف حالته بتسوء مع الوقت، وده بسبب إنّ مفيش طبيب كبير جاله يطمن عليه لحد إمبارح بالليل».

إصابة عبد الرحمن أبو زهرة بـ بكتيريا في المعدة داخل المستشفى

وأشار إلى أنّ والده عبد الرحمن أبو زهرة، أصيب ببكتيريا في المعدة، بعد دخوله المستشفى، متسائلًا بقوله: «مش عارف الناس بتدخل المستشفى عشان تتعالج ولا تتعب أكتر»، لافتًا إلى أنّ والده ما زال فاقدًا للوعي وممتنعًا عن تناول الطعام، إذ يتلقى الأكل عن طريق المحاليل والخراطيم.

وتابع نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أنّه لم يُخبر نقابة المهن التمثيلية، بآخر التطورات الخاصة بحالة والده الصحية، لافتًا إلى أنه في مرحلة البحث عن مستشفى جديد لينقل والده إليه خلال الساعات القليلة المُقبلة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالشفاء.

وكانت سحر أبو زهرة، كشفت قبل ساعات لـ«الوطن»، عن إصابة والدها عبد الرحمن أبو زهرة، بالجفاف، بجانب كسر في منطقة الحوض، ومُعاناته مع أمراض الشيخوخة، «كل ده أثر على حالته الصحية»، مناشدة الجمهور بتكثيف الدعاء له لحين التماثل للشفاء، واستعادة عافيته من جديد.