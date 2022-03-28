ابنه عبد الرحمن أبو زهرة: رفض تناول الطعام 5 أيام «ومش واعي باللي حواليه»

كشفت الدكتورة منى عبد الرحمن أبو زهرة، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، إذ قالت إنه الأسبوع الماضي سقط أثناء تجوله في المنزل، وكانت سقطة بسيطة، «قام بعدها مشي عادي وبعدها كان كويس، لكنه بعد فحصه تأكدت إصابته بكسر في الحوض، وبعد فحصه من طبيب مخ وأعصاب قال لنا عنده جفاف لأنه فضل فعلًا أسبوع يرفض شرب المياه».

الحالة الصحية لوالدها تدهورت وتم نقله للمستشفى

وأضافت «أبو زهرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويعرض على قناة «أون»، أن الحالة الصحية لوالدها تدهورت، الأمر الذي استدعاها لنقله إلى المستشفى، وهناك رفض تناول الطعام لمدة 5 أيام، ما اضطرت المستشفى لتركيب أجهزة ضخ الطعام، «والدي مش واعي أوي باللي حواليه ومش متواصل معاهم كويس ومش بيتكلم مع اللي حواليه».

يحتاج لتدخل جراحي لا نعرف موعده حتى الآن

وطالبت ابنة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل، «يا ريت تدعوله يقوم بألف سلامة»، مؤكدة أنه من الواجب إجراء عملية جراحية له من أجل علاج كسر الحوض، لكن حالته الصحية ليست مستقرة، ومن الممكن أن يكون البنج له تأثير سلبي على صحته، لذلك يحتاج مزيدا من الوقت من أجل التعافي، فضلًا عن تناول الطعام، من أجل تحديد موعد التدخل الجراحي.