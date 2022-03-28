قريبا.. إطلاق مشروع لتحسين تجربة المريض داخل مراكز الرعاية الصحية

استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أنس نوفل، المدير التنفيذي لشركة «أكسيوس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

«أكسيوس» شركة رائدة ومتخصصة في تقييم تجربة المريض داخل المنشآت الصحية

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أنَّ هذا اللقاء يأتي في إطار دراسة الهيئة إطلاق مشروع لتحسين تجربة المريض داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة «أكسيوس» الإماراتية، مشيرة إلى أنَّ شركة أكسيوس أيرلندية الأصل، ولها فرع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي رائدة ومتخصصة في تقييم تجربة المريض داخل المنشآت الصحية، والعمل على تحسينها من خلال حلول وطرق علمية مبتكرة.

وتطرق الاجتماع، إلى تطور خدمات الرعاية الصحية في مصر، من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة على أعلى مستوى للمنتفعين بمحافظات تطبيق المنظومة، والمستوى الراقي الذي وصلت إليه هيئة الرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

تطور خدمات الرعاية الصحية في مصر

وناقش الاجتماع، التعاون مع شركة «أكسيوس» الإماراتية والاستفادة من خبراتها ومبادراتها الخاصة بالحلول التكنولوجية الرقمية لتسهيل وتيسير الخدمات على المرضى على غرار دولة الإمارات، وفي هذا الصدد تمّ مناقشة تكوين مجموعة عمل مشتركة بين الهيئة والشركة لدراسة الاستفادة من الخبرات الإماراتية فيما يتعلق بالتكنولوجيا الصحية والحلول الرقمية لتيسير الخدمات.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرً إلى أنَّه بعد وصول هيئة الرعاية الصحية إلى هذا المستوى المتقدم من بناء الأنظمة الصحية الحديثة وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية وأنظمة تكامل الدوائر الصحية، نسعى إلى تحسين تجربة المواطن والمريض في التعامل مع خدمات الرعاية الصحية التي تقدم من خلال الهيئة، واستدامة مطابقتها للمعايير العالمية.

رئيس «أكسيوس» يثمن تجربة مصر الناجحة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين

ومن ناحيته، أعرب الدكتور أنس نوفل المدير التنفيذي لشركة «أكسيوس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا التجربة المصرية الناجحة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، والمستوى الراقي الذي وصلت إليه هيئة الرعاية الصحية كركيزة أساسية لتطور الرعاية الصحية بمصر ومنافستها للمراكز الطبية العالمية، ومؤكّدًا دعمه الكامل وتعاونه لاستكمال نجاحات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمصر.

حضر الاجتماع، من جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، واللواء هشام شندي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، إضافة إلى وفد شركة «أكسيوس» بدولة الإمارات برئاسة الدكتور أنس نوفل المدير التنفيذي للشركة.