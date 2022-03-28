استطلاع رأي: 89% من المصريين زاد استخدامهم للمدفوعات الرقمية خلال 2021

كشف استطلاع رأي عن المدفوعات الرقمية في مصر، أجرته شركة كاسبرسكي، أنَّ 89% أكدوا ارتفاع استخدامهم للمحافظ الرقمية والخدمات المصرفية الرقمية خلال العام الماضي.

أكثر من ثلثي المشاركين يأكدون بدء استخدام خدمات المدفوعات الرقمية تزامنا مع الجائحة

وتابع استطلاع الرأي لإحدى كبرى الشركات المتخصصة في أمن الحواسيب، أنَّ جائحة كورونا أحد أهم العوامل التي ساهمت في إحداث هذا التحوّل، حيث يرى 67% من المشاركين في الدراسة أنهم بدأوا باستخدام خدمات المدفوعات الرقمية خلال الجائحة.

خدمات السداد الإلكتروني تساهم في تفعيل التباعد الاجتماعي

كما أكدت الشركة في استبيانها، أنَّ خدمات سداد الدفع عبر الإنترنت ساعدت 62% من المستخدمين في الحفاظ على التباعد الجسدي، فيما أعرب 90% عن الاعتماد على الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الرقمية حتى عقب انتهاء الجائحة.

كما أشارت الدراسة إلى أنَّ سهولة استخدام المدفوعات الرقمية شجعت المستخدمين في مصر على الاعتماد على التقنيات المصرفية.

أبدى 89% من المستطلعة آراؤهم في الدراسة تقديرهم لقابلية السداد في أي وقت ومن أي مكان، فيما قال 54% إن الخدمات المصرفية الرقمية والمحافظ الرقمية المحمولة سهلت إدارة معلوماتهم المالية.

يستقطب انتشار خدمات السداد الرقمية مجرمي الإنترنت الساعين إلى البحث عن فرص يستغلونها لتحقيق مكاسب مادية، فوفقًا لخبراء كاسبرسكي، زادت الهجمات المالية في مصر بنسبة 18% في العام 2021 مقارنة بسابقه.

كما شهدت مصر زيادة بنسبة 30% في هجمات برمجية ClipBanker الخبيثة والتي تُعدّ أكثر برمجية خبيثة مالية تستخدم في مصر، وذلك في 2021 مقارنة بـ 2020.

ثغرات أمنية جديدة نتيجة نمو حجم المعاملات الرقمية

يتوقع الخبراء أن يؤدي النمو في حجم الخدمات الرقمية وأعدادها إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة تُفسح المجال أمام شنّ الهجمات الإلكترونية.

52% يتحفظون على تخزين مواقع الإنترنت للمعلومات المالية

وعندما سُئل المستخدمون عن تحفظاتهم بشأن استخدام تطبيقات سداد الدفع عبر الإنترنت والتطبيقات المصرفية، أجاب 52% منهم بأنهم يخشون تخزين معلوماتهم المالية على الإنترنت، فيما أعرب 30% منهم عن القلق من أن تكون أجهزتهم غير مؤمّنة بما يكفي.

%21 لا يثقون في أمن منصات الدفع الإلكتروني

فيما يرى نحو 21% من المصوتين في الاستبيان، أنهم لا يثقون بأمن هذه المنصات، فيما أفاد 28% منهم بعدم وجود أية تحفظات لديهم في شأنها.

«الحفار»: إقبال على خدمات السداد الرقمية.. رغم التحفظات

من جانبه، قال عماد الحفار رئيس الخبراء التقنيين لدى كاسبرسكي، إن خدمات السداد الرقمية باتت تحظى بإقبال العديد من المستخدمين الجدد، بالرغم من المخاوف والتحفظات، مشيرًا إلى أن الجائحة أتاحت فرصة ليفهم المستخدمون هذه الخدمات ويُقبلوا عليها.

أضاف «الحفار»، «يتطلب نمو الاقتصاد اللانقدي وتطوُّره فهمًا واعيًا للمخاطر الرقمية المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية».

وتابع، أنَّه نظرًا إلى ارتياح المستخدمين لتطبيقات السداد الرقمي، يتعيّن على مطوري التطبيقات ومقدّمي الخدمات التحقّق من وجود أية ثغرات أمنية في جميع مراحل عملية السداد، والحرص على تطوير مزايا أمنية تكسب ثقة المستخدمين الجدد وتبقي على المستخدمين الحاليين محميين في كل الأوقات.

«خليل»: زيادة الهجمات السيبرانية طرديا مع قفزة في نمو شبكات التواصل

من جانبه، قال جهاد خليل، مدير عام السعودية والبحرين والمشرق العربي بشركة ماستركارد، إنَّه في الوقت الذي يزداد فيه العالم تواصلاً من حولنا، تزداد وتيرة الهجمات السيبرانية التي تهدد الأفراد والشركات بمخاطر مالية وتؤثر على سمعتهم.

وأضاف «خليل»، أنَّه يتعين على قادة الصناعة أن يكونوا خط الدفاع الأول لضمان أمن وسلامة المنظومة المالية.

كما أكد على سعى في ماستركارد للسبق في مواجهة عمليات الاحتيال، وتطوير حماية المنظومة السيبرانية، بما يضمن أمن البنوك والتجار والمستهلكين.

يوصي خبراء كاسبرسكي المستخدمين في مصر باتباع الخطوات التالية للاستفادة من تقنيات السداد الرقمية بصورة آمنة، وهي كالتالي:

• لا تشارك أحدًا برمز التعريف الشخصي وكلمة المرور ولا بأية معلومات مالية أخرى، سواء شخصيًا أو عبر الانترنت.

• تجنب استخدام الشبكات العامة لسداد المدفوعات الرقمية عبر الانترنت.

• استخدم بطاقة مصرفية منفصلة للمعاملات الرقمية، وضع لها حدًّا ائتمانيًا للصرف، للمساعدة في تتبع المعاملات.

• تسوَّق فقط في المواقع المعتمدة والرسمية. كذلك توصي كاسبرسكي المطورين والبنوك والشركات المقدمة لخدمات السداد الرقمية، باتباع التدابير التالية:

• الحرص على الاستثمار في حلول أمنية متكاملة تتضمن إمكانية التعرّف على محاولات الاحتيال عند شتى مستويات المعاملات المالية ونقاط التفاعل مع المستخدم.

• تشهد الهجمات المعقدة التي تشنها عصابات التهديدات المتقدّمة المستمرة على المؤسسات المالية ارتفاعًا، لذا من الضروري التمتّع برؤية واضحة للتهديدات لضمان استمرارية الأعمال.

تُعدّ خدمة Kaspersky Threat Intelligence مفيدة في دعم فرق تقنية المعلومات وتمكينهم من تحليل التهديدات والتخفيف من أثرها.

• من المهم عقد جلسات تدريب وتوعية في شأن الأمن الرقمي للموظفين بانتظام، ما يساعد في تمييز الدلائل على وقوع الهجمات الرقمية وفهم دورهم في حماية الشركة.

منهجية البحث

تبحث دراسة كاسبرسكي الاستطلاعية حول المدفوعات الرقمية في تفاعل المستخدمين مع منصات السداد الرقمية، وفي سلوكهم تجاهها، ما يشكّل مفتاحًا لفهم العوامل المشجعة على تبنّي هذه التقنيات.

قد أجرت الدراسة شركة «تولونا» بتكليف من كاسبرسكي، وذلك في منطقة الشرق الأوسط، وفي تركيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا.

وجُمعت إفادات المشاركين في الدراسة، وعددهم 2,004، خلال شهري فبراير ومارس 2022.